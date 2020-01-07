Сегодня на эспланаде пройдет Рождественский турнир ледовых скульптур и фестиваль огненных театров

Сюжет Ледовый городок

Пермский ледовый городок работает последние дни перед тем, как его закроют на профилактику. По данным администрации города, со дня открытия его посетили уже 266 тысяч человек.

Сегодня, 7 января, на городской эспланаде состоится официальное открытие Рождественского турнира России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В соревновании примут участие пять команд: из Перми, Екатеринбурга, Невьянска, Чебоксар, Комсомольска-на-Амуре и Санкт-Петербурга. Темой турнира, как и темой главного ледового городка Перми, в этом году стали «Легенды древней Пармы». Его победители автоматически станут участниками VII Кубка России «Зимний вернисаж» 2021 года без прохождения процедуры конкурсного отбора. Также сегодня на эспланаде пройдет фестиваль огненных театров «Кубок огня-2020». Его программа начнется в 17:00, а вечером состоится подведение итогов. Участники выступят в трех конкурсных номинациях «Соло», «Дуэт» и «Командное выступление». Главная новость по теме Ледовый городок на эспланаде закроют на профилактические работы