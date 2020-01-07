Трасса Пермь-Екатеринбург в районе Лобаново из-за тумана и нескольких ДТП встала в пробке

Posted 7 января 2020, 08:35
Published 7 января 2020, 08:35
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Из-за сильного тумана и нескольких ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в направлении Кунгура образовалась серьезная пробка. Очевидцы рассказывают о трех ДТП, произошедших на участке дороги в районе Нестюково и Лобаново. Сервис Яндекс.Пробки сообщает о четырех ДТП на этом же участке дороги. Пробка растянулась почти на 6 км.
Как рассказывают очевидцы, к месту аварии проехали несколько бригад скорой помощи. Сотрудники ГИБДД отправляют автомобилистов проезжать этот участок через село Лобаново, где тоже начинает скапливаться пробка.
UPD: Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в районе 12 часов на участке произошло несколько ДТП. По предварительным данным, механические повреждения получила 21 машина. Получили ли какие-то травмы водители и пассажиры — пока неизвестно. Одной из причин ДТП мог послужить сильный туман на этом участке.