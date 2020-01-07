Трасса Пермь-Екатеринбург в районе Лобаново из-за тумана и нескольких ДТП встала в пробке

UPD: Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в районе 12 часов на участке произошло несколько ДТП. По предварительным данным, механические повреждения получила 21 машина. Получили ли какие-то травмы водители и пассажиры — пока неизвестно. Одной из причин ДТП мог послужить сильный туман на этом участке.