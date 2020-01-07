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Posted 7 января 2020, 08:35

Published 7 января 2020, 08:35

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Трасса Пермь-Екатеринбург в районе Лобаново из-за тумана и нескольких ДТП встала в пробке

Трасса Пермь-Екатеринбург в районе Лобаново из-за тумана и нескольких ДТП встала в пробке

7 января 2020, 08:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Пробка растянулась почти на шесть километров в направлении Екатеринбурга. Сотрудники ГИБДД отправляют автомобилистов проезжать этот участок через село Лобаново.

Из-за сильного тумана и нескольких ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в направлении Кунгура образовалась серьезная пробка. Очевидцы рассказывают о трех ДТП, произошедших на участке дороги в районе Нестюково и Лобаново. Сервис Яндекс.Пробки сообщает о четырех ДТП на этом же участке дороги. Пробка растянулась почти на 6 км.

Как рассказывают очевидцы, к месту аварии проехали несколько бригад скорой помощи. Сотрудники ГИБДД отправляют автомобилистов проезжать этот участок через село Лобаново, где тоже начинает скапливаться пробка.

UPD: Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в районе 12 часов на участке произошло несколько ДТП. По предварительным данным, механические повреждения получила 21 машина. Получили ли какие-то травмы водители и пассажиры — пока неизвестно. Одной из причин ДТП мог послужить сильный туман на этом участке.

#Авто#Дтп
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