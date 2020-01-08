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Posted 8 января 2020, 06:39

Published 8 января 2020, 06:39

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В российских аэропортах разрешили курить. Но пока вы не сможете этого сделать

В российских аэропортах разрешили курить. Но пока вы не сможете этого сделать

8 января 2020, 06:39
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Курение на территории российских аэропортов запретили в 2013 году.

Сегодня, 8 января, в России вступил в силу закон, разрешающий курить в аэропортах. Это можно будет делать в специальных изолированных помещениях. Они расположатся в зонах для пассажиров прошедших предполетный досмотр и зарегистрированных на рейс.

Когда комнаты для курения появятся во всех аэропортах страны — неизвестно. Это решение принимается индивидуально каждым аэровокзалом. Ранее руководство Шереметьево обещало оборудовать 14 таких помещений в 2020 года. Также вскоре комнаты для курения должны появиться во Внуково и Пулково.

#Общество#Аэропорт
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