В российских аэропортах разрешили курить. Но пока вы не сможете этого сделать

Posted 8 января 2020, 06:39
Published 8 января 2020, 06:39
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Сегодня, 8 января, в России вступил в силу закон, разрешающий курить в аэропортах. Это можно будет делать в специальных изолированных помещениях. Они расположатся в зонах для пассажиров прошедших предполетный досмотр и зарегистрированных на рейс.
Когда комнаты для курения появятся во всех аэропортах страны — неизвестно. Это решение принимается индивидуально каждым аэровокзалом. Ранее руководство Шереметьево обещало оборудовать 14 таких помещений в 2020 года. Также вскоре комнаты для курения должны появиться во Внуково и Пулково.