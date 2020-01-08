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Posted 8 января 2020, 10:24

Published 8 января 2020, 10:24

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

За неделю в Перми поймали более 50 пьяных водителей

За неделю в Перми поймали более 50 пьяных водителей

8 января 2020, 10:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Четверо из них были пойманы за рулем повторно.

С 30 декабря по 5 января в Перми сотрудники ГИБДД пресекли 52 нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

27 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 автовладелец отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо этого, у четырех водителей выявили повторные факты нахождения за рулем в состоянии опьянения.

Также с 30 декабря по 5 января в столице Прикамья зарегистрировано 20 ДТП, в которых пострадали 28 человек, в том числе двое детей.

#Общество#Дтп
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