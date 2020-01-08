За неделю в Перми поймали более 50 пьяных водителей

Posted 8 января 2020, 10:24
Published 8 января 2020, 10:24
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
С 30 декабря по 5 января в Перми сотрудники ГИБДД пресекли 52 нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
27 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 автовладелец отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо этого, у четырех водителей выявили повторные факты нахождения за рулем в состоянии опьянения.
Также с 30 декабря по 5 января в столице Прикамья зарегистрировано 20 ДТП, в которых пострадали 28 человек, в том числе двое детей.