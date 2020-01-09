Дело о «двух тягачах» могут передать в ГСУ по Перми

Posted 9 января 2020, 07:12
Published 9 января 2020, 07:12
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергей Сарапульцев попросил руководителя главка краевого МВД Михаила Давыдова взять на контроль расследование дела о «двух тягачах». Об этом Properm.ru рассказал потерпевший Раис Сагадатуллин.
После личной встречи с заявителем Сарапульцев попросил провести служебную проверку в отношении сразу нескольких должностных лиц, которые почти 40 раз необоснованно отказывали в возбуждении уголовного дела. Кроме того, с целью «восстановления нарушенных прав заявителя», глава СУ СК по Пермскому краю просит об изъятии из производства дела из отдела в Мотовилихинском районе и передать его в ГСУ УМВД по Перми для дальнейшего предварительного расследования. При этом стоит отметить, что ранее прокуратура Пермского края внесла представление начальнику ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю Максиму Шилову по факту волокиты, допущенной при расследовании уголовного дела.
В ходе прокурорской проверки также выяснилось, что за последние шесть лет так и не были приобщены к делу регистрационные дела на оба грузовика из ГИБДД, не установлено были ли в родственных отношениях приставы-исполнители с покупателями автомобилей, не установлены личности охранников, которые дежурили в день подмены номеров на тягачах. Properm.ru продолжит следить за развитием событий.