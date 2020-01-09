Дело о «двух тягачах» могут передать в ГСУ по Перми

После личной встречи с заявителем Сарапульцев попросил провести служебную проверку в отношении сразу нескольких должностных лиц, которые почти 40 раз необоснованно отказывали в возбуждении уголовного дела. Кроме того, с целью «восстановления нарушенных прав заявителя», глава СУ СК по Пермскому краю просит об изъятии из производства дела из отдела в Мотовилихинском районе и передать его в ГСУ УМВД по Перми для дальнейшего предварительного расследования. При этом стоит отметить, что ранее прокуратура Пермского края внесла представление начальнику ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю Максиму Шилову по факту волокиты, допущенной при расследовании уголовного дела.