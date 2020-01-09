В Перми на 285 городских объектах некачественно убирали снег. Среди них школы, дороги и дворы

Кроме того, сотрудники инспекции проверили подходы к школам и детским садам. Было осмотрено 182 объекта, на 56 из них выявлены нарушения. Основные нарушения: несвоевременная расчистка внутридворовых проездов, наличие наледи на зданиях. Также на трети из 150 проверенных территорий возле торговых центров и магазинов было выявлено некачественное содержание подходов к зданиями и содержание контейнерных площадок.