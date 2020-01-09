В Перми на 285 городских объектах некачественно убирали снег. Среди них школы, дороги и дворы

Posted 9 января 2020, 12:22
Published 9 января 2020, 12:22
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Городская административно-техническая инспекция проверила за новогодние праздники 681 объект. Среди них были улично-дорожные сети и дворы, территории возле магазинов и кафе, а также подходы к объектам соцсферы. Нарушения были выявлены в 285 случаях, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Большинство нарушения в содержании улично-дорожной сети касались расчистки остановок, пешеходных переходов, парковочных карманов. На дворовых территориях чаще всего несвоевременно расчищали внутридворовые проезды и входные группы. Также была наледь на крышах. Контрольный объезд по городским дворам должен произойти в конце недели. Если нарушения не будут устранены, УК и ТСЖ могут оштрафовать.
Кроме того, сотрудники инспекции проверили подходы к школам и детским садам. Было осмотрено 182 объекта, на 56 из них выявлены нарушения. Основные нарушения: несвоевременная расчистка внутридворовых проездов, наличие наледи на зданиях. Также на трети из 150 проверенных территорий возле торговых центров и магазинов было выявлено некачественное содержание подходов к зданиями и содержание контейнерных площадок.