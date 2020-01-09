В Перми составили «черный список» подрядчиков по ремонту дворов

Posted 9 января 2020, 10:30
Published 9 января 2020, 10:30
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
АНО «Центр поддержки и развития урбанистики «Городская среда» (проект партии «Единая Россия») составил список подрядчиков, с которыми не рекомендуется заключать контракт на выполнение работ по ремонту дворов. Оценка компаний производилась по итогам реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 и 2019 годах.
Недобросовестные подрядчики, по мнению Центра поддержки и развития урбанистики «Городская Среда»
|Название
|ИНН
|Руководитель
|ООО «Универсальное дорожное строительство»
|5908044876
|
Мелконян Абов Князевич
|ООО «Уралспецстрой»
|
5904107910
|
Симонян Ашот Аветикович
|ООО «Евразия-Сервис»
|5904184181
|
Плешивых Алексей Васильевич
|ООО «Первая дорожная строительная компания»
|5905257347
|
Давтян Шираз Мартикович
|ООО «РЕАЛ»
|5903081930
|
Азеян Агарон Саргисович
|ИП Акобян
|594809400000
|
Акобян Татевик Цолаковна
|ИП Кишмирян
|594811075848
|
Кишмирян Норайр Татулович
|ИП Кишмирян
|590508060025
|
Кишмирян Нарине Вагановна
|ИП Аракелян
|
590426195913
|
Аракелян Сона Грачиковна
Эти организации попали в «черный список» из-за нарушения сроков, низкого качества выполнения работ и поставляемых материалов, неадекватного реагирования на замечания и не устранения этих замечаний. Об этом Properm.ru сообщил координатор «Городской среды» в Пермском крае и председатель общественного совета при региональном министерстве ЖКХ Михаил Борисов. В то же время онотметил, что несмотря на рекомендации ТСЖ и УК имеют право заключить контракты с этими компаниями.
Ранее общественная организация собиралась опубликовать на своем сайте перечень организаций, которые, могут быть рекомендованы в качестве исполнителей контрактов. Как пояснил Михали Борисов, от этой идеи решили отказаться в пользу «черного списка». «Мы посчитали, что рекомендовать организации будет неуместно, поскольку возможен такой вариант, что мы тем самым будем навязывать людям свое мнение. Поэтому мы выставили тех, кто является недобросовестными подрядными организациями», — заявил куратор программы.
В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Перми собираются привести в порядок 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом.