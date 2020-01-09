В Перми составили «черный список» подрядчиков по ремонту дворов

Название ИНН Руководитель ООО «Универсальное дорожное строительство» 5908044876 Мелконян Абов Князевич ООО «Уралспецстрой» 5904107910 Симонян Ашот Аветикович ООО «Евразия-Сервис» 5904184181 Плешивых Алексей Васильевич ООО «Первая дорожная строительная компания» 5905257347 Давтян Шираз Мартикович ООО «РЕАЛ» 5903081930 Азеян Агарон Саргисович ИП Акобян 594809400000 Акобян Татевик Цолаковна ИП Кишмирян 594811075848 Кишмирян Норайр Татулович ИП Кишмирян 590508060025 Кишмирян Нарине Вагановна ИП Аракелян 590426195913 Аракелян Сона Грачиковна

Эти организации попали в «черный список» из-за нарушения сроков, низкого качества выполнения работ и поставляемых материалов, неадекватного реагирования на замечания и не устранения этих замечаний. Об этом Properm.ru сообщил координатор «Городской среды» в Пермском крае и председатель общественного совета при региональном министерстве ЖКХ Михаил Борисов. В то же время онотметил, что несмотря на рекомендации ТСЖ и УК имеют право заключить контракты с этими компаниями.

Ранее общественная организация собиралась опубликовать на своем сайте перечень организаций, которые, могут быть рекомендованы в качестве исполнителей контрактов. Как пояснил Михали Борисов, от этой идеи решили отказаться в пользу «черного списка». «Мы посчитали, что рекомендовать организации будет неуместно, поскольку возможен такой вариант, что мы тем самым будем навязывать людям свое мнение. Поэтому мы выставили тех, кто является недобросовестными подрядными организациями», — заявил куратор программы.

В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Перми собираются привести в порядок 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом.