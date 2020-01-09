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Posted 9 января 2020, 10:30

Published 9 января 2020, 10:30

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми составили «черный список» подрядчиков по ремонту дворов

В Перми составили «черный список» подрядчиков по ремонту дворов

9 января 2020, 10:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Городская среда
Авторы перечня не рекомендуют пермякам заключать с этими организациями контракты.

АНО «Центр поддержки и развития урбанистики «Городская среда» (проект партии «Единая Россия») составил список подрядчиков, с которыми не рекомендуется заключать контракт на выполнение работ по ремонту дворов. Оценка компаний производилась по итогам реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 и 2019 годах.

Недобросовестные подрядчики, по мнению Центра поддержки и развития урбанистики «Городская Среда»

Название ИНН Руководитель
ООО «Универсальное дорожное строительство» 5908044876

Мелконян Абов Князевич
ООО «Уралспецстрой»

5904107910

Симонян Ашот Аветикович
ООО «Евразия-Сервис» 5904184181

Плешивых Алексей Васильевич
ООО «Первая дорожная строительная компания» 5905257347

Давтян Шираз Мартикович
ООО «РЕАЛ» 5903081930

Азеян Агарон Саргисович
ИП Акобян 594809400000

Акобян Татевик Цолаковна
ИП Кишмирян 594811075848

Кишмирян Норайр Татулович
ИП Кишмирян 590508060025

Кишмирян Нарине Вагановна
ИП Аракелян

590426195913

Аракелян Сона Грачиковна

Эти организации попали в «черный список» из-за нарушения сроков, низкого качества выполнения работ и поставляемых материалов, неадекватного реагирования на замечания и не устранения этих замечаний. Об этом Properm.ru сообщил координатор «Городской среды» в Пермском крае и председатель общественного совета при региональном министерстве ЖКХ Михаил Борисов. В то же время онотметил, что несмотря на рекомендации ТСЖ и УК имеют право заключить контракты с этими компаниями.

Ранее общественная организация собиралась опубликовать на своем сайте перечень организаций, которые, могут быть рекомендованы в качестве исполнителей контрактов. Как пояснил Михали Борисов, от этой идеи решили отказаться в пользу «черного списка». «Мы посчитали, что рекомендовать организации будет неуместно, поскольку возможен такой вариант, что мы тем самым будем навязывать людям свое мнение. Поэтому мы выставили тех, кто является недобросовестными подрядными организациями», — заявил куратор программы.

В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Перми собираются привести в порядок 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом.

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