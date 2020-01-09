Верховный суд рассмотрит жалобу налоговой по делу пермского ЗИДа в закрытом режиме

В декабре 2019 года в Перми проходил митинг, а в Москве — одиночные пикеты в защиту ЗиДа. В ноябре 2019 года стало известно о сокращении с 6 апреля 2020 года 792 рабочих, данные сообщало минсоцразвития Пермского края. Предприятие объявило о простое с 11 ноября из-за снижения объема производства. Предполагалось, что с начала 2020 года завод может перейти на трехдневную рабочую неделю. Кроме того, имущество завода начали готовить к продаже, по данным оценки на 30 августа 2019 года, общая стоимость имущества завода составляет 2,778 млрд рублей. Самый дорогой объект — имущественный комплекс (64 здания, 81 сооружение, 11 участков). Его рыночная стоимость составляет 2,3 млрд рублей. Также на продажу будут выставлены: имущество промышленной площадки №5 (415,15 млн рублей.), подстанция «Машиностроитель» (46,34 млн рублей), спортзал на ул. Карпинского 100 (15,4 млн рублей), газопровод длиной 1,3 км (1,66 млн рублей), стела и мемориал возле Дворца молодежи.