Верховный суд рассмотрит жалобу налоговой по делу пермского ЗИДа в закрытом режиме

Posted 9 января 2020, 11:05
Published 9 января 2020, 11:05
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрит кассационную жалобу Федеральной налоговой службы по делу о банкротстве ФГУП «Машзавод им Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД). Заседание состоится 27 января 2020 года, оно пройдет в закрытом режиме. По данным картотеки арбитражных дел, налоговая служба настаивает на введении обеспечительных мер в отношении имущества предприятия.
В определении Верховного суда от 26 декабря 2019 года указывается, что «изложенные в кассационной жалобе уполномоченного органа доводы заслуживают внимания и требуют проверки в судебном заседании, поэтому его жалобу следует передать на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации».
Суть требований налоговой не раскрывается. Как пояснили Properm.ru участники процесса, ФНС настаивает не только на введении обеспечительных мер, но и на запрете на приостановление рассмотрения дела о банкротстве в рамках уголовных дел, связанных с многочисленными хищениями на ЗИДе. Собеседники из числа кредиторов ЗиДа утверждают, что поскольку рассмотрение дела о банкротстве оборонного предприятия проходит в закрытом режиме, «представители сторон видят только печатные экземпляры материалов дела во время заседаний, на сайте суда документы не публикуются».
24 декабря 2019 года в региональном минпромторге под председательством вице-премьера Алексея Чибисова состоялось заседание, посвященное ситуации на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского. В нем приняли участие представители ФНС, прокуратуры и банка, сообщал «КоммерсантЪ-Прикамье». По заявлению представителя налоговой, в ФНС не настаивают на блокировке счетов предприятия. По его словам, счета были разблокированы еще до его проведения. Исполнительный директор ЗиД Павел Панков эту информацию подтвердил. «Счета разблокированы, теперь завод может работать в нормальном режиме и закупать комплектующие для выполнения гособоронзаказа», — пояснил он. Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» об изменении очередности платежей.
В декабре 2019 года в Перми проходил митинг, а в Москве — одиночные пикеты в защиту ЗиДа. В ноябре 2019 года стало известно о сокращении с 6 апреля 2020 года 792 рабочих, данные сообщало минсоцразвития Пермского края. Предприятие объявило о простое с 11 ноября из-за снижения объема производства. Предполагалось, что с начала 2020 года завод может перейти на трехдневную рабочую неделю. Кроме того, имущество завода начали готовить к продаже, по данным оценки на 30 августа 2019 года, общая стоимость имущества завода составляет 2,778 млрд рублей. Самый дорогой объект — имущественный комплекс (64 здания, 81 сооружение, 11 участков). Его рыночная стоимость составляет 2,3 млрд рублей. Также на продажу будут выставлены: имущество промышленной площадки №5 (415,15 млн рублей.), подстанция «Машиностроитель» (46,34 млн рублей), спортзал на ул. Карпинского 100 (15,4 млн рублей), газопровод длиной 1,3 км (1,66 млн рублей), стела и мемориал возле Дворца молодежи.
«ЗиД» находится в банкротстве с 2006 года. Сейчас на предприятии действует процедура конкурсного производства. Общая сумма реестровой задолженности — более 785 млн рублей, текущая превышает 1,5 млрд рублей. Кредитором с большинством голосов является ФНС.
В отношении экс-руководителей ЗиДа возбуждено несколько уголовных дел. 14 июня Дзержинский суд Перми приговорил бывшего директора предприятия Егора Заворохина к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в хищении 143 млн рублей из бюджета завода (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Деньги были выведены в качестве платы за поставку теплоэнергии в отопительном сезоне 2011–2012 годов. В Дзержинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении четырех человек. Это бизнесмен Владимир Шинкевич, бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и экс-председатель совета директоров Артур Васильев. Они обвиняются в присвоении и растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путём (ст. 174.1 ч. 3 УК РФ). Объем ущерба по сделкам оценивается следствием более чем в 1 млрд рублей.