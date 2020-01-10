Илья Варламов рассказал о подготовке к Пермскому международному марафону

Илья Варламов вновь приедет в Пермь, чтобы принять участие в международном марафоне. «За сутки пробежал 45 км. Сейчас я готовлюсь к знаменитому марафону в Перми в австралийском Перте. Я специально выбирал город наиболее близкий по названию к Перми», — написал блогер в своем Instagram.