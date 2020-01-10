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Posted 10 января 2020, 04:34

Published 10 января 2020, 04:34

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Илья Варламов рассказал о подготовке к Пермскому международному марафону

Илья Варламов рассказал о подготовке к Пермскому международному марафону

10 января 2020, 04:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермский международный марафон
Спортивное событие традиционно состоится в начале сентября.

Илья Варламов вновь приедет в Пермь, чтобы принять участие в международном марафоне. «За сутки пробежал 45 км. Сейчас я готовлюсь к знаменитому марафону в Перми в австралийском Перте. Я специально выбирал город наиболее близкий по названию к Перми», — написал блогер в своем Instagram.

О том, что Варламов может принять участие в Пермском международном марафоне также заявлял мэр города Дмитрий Самойлов. 28 декабря глава Перми принял участие в съемках шоу «БДСМ» («Большая дорога с мэром») для YouTube-канала Ильи Варламова.

Международный марафон проводят в Перми каждый сентябрь начиная с 2017 года. В прошлом году в забеге приняли участие более 9 тыс. человек, а годом ранее спортивное событие собрало 8 тыс. участников.

#Общество#Пермский международный марафон
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