Илья Варламов рассказал о подготовке к Пермскому международному марафону

Posted 10 января 2020, 04:34
Published 10 января 2020, 04:34
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Илья Варламов вновь приедет в Пермь, чтобы принять участие в международном марафоне. «За сутки пробежал 45 км. Сейчас я готовлюсь к знаменитому марафону в Перми в австралийском Перте. Я специально выбирал город наиболее близкий по названию к Перми», — написал блогер в своем Instagram.
О том, что Варламов может принять участие в Пермском международном марафоне также заявлял мэр города Дмитрий Самойлов. 28 декабря глава Перми принял участие в съемках шоу «БДСМ» («Большая дорога с мэром») для YouTube-канала Ильи Варламова.
Международный марафон проводят в Перми каждый сентябрь начиная с 2017 года. В прошлом году в забеге приняли участие более 9 тыс. человек, а годом ранее спортивное событие собрало 8 тыс. участников.