Издательский комплекс «Звезда» и «Порт Пермь» попали в план приватизации федерального имущества

Posted 10 января 2020, 05:54
Published 10 января 2020, 05:54
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы. Документ появился на официальном сайте Правительства РФ.
В список объектов, от продажи которых федеральные власти планируют получить прибыль, вошел издательско-полиграфический комплекс «Звезда» на ул. Дружбы, 34. В конце 2016 года здание уже пытались продать. Тогда он был выставлен на торги за 233 млн рублей. Однако в 2017 году аукцион аннулировали.
Кроме ИПК «Звезда» в план приватизации вошло федеральное имущество в «Порте Пермь», нежилые помещения на ул. Промышленной, 65, ул. Петропавловской, 93, ул. Н. Островского, 109, участки на ул. Причальная, 11 и 2,09 доли пермского завода «Машиностроитель».