Издательский комплекс «Звезда» и «Порт Пермь» попали в план приватизации федерального имущества

В список объектов, от продажи которых федеральные власти планируют получить прибыль, вошел издательско-полиграфический комплекс «Звезда» на ул. Дружбы, 34. В конце 2016 года здание уже пытались продать. Тогда он был выставлен на торги за 233 млн рублей. Однако в 2017 году аукцион аннулировали.