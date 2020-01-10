«Нам с детьми на улице жить?» Дом на Окулова,12 снесут, что построят взамен, и сколько заплатят жителям?

Posted 10 января 2020,, 03:01
Published 10 января 2020,, 03:01
Modified 3 ноября, 04:31
Updated 3 ноября, 04:31
В апреле 2019 года управление жилищных отношений администрации Перми уведомило собственников дома на Окулова, 12 об изъятии их дома и земли. Основание — распоряжение правительства Пермского края от 2 ноября 2018 года. Жители получили от министерства по управлению имуществом Пермского края проект соглашения об изъятии недвижимости. И категорически с ним не согласны. Собственники заказали свою оценку стоимости дома и земли, обратились в суд.
В исках собственники домовладения на Окулова, 12 просят суд признать незаконным решение правительства Пермского края об изъятии участка и дома для государственных и муниципальных нужд. Также они оспаривают предложенную министерством по управлению имуществом Пермского края выкупную стоимость их имущества.
«На предлагаемые денежные средства невозможно приобрести взамен никакую недвижимость, тем более жилую, — рассказала Properm.ru собственница доли в доме Ольга Мочалова. — Наша семья из девяти человек получит 800 тыс. рублей. Что мы купим на эти деньги? Не хватит даже на комнату в общежитии. Нам с детьми на улице жить? »
Земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м находится в центре города, рядом с Камой. Общая площадь самого дома — 308 кв.м.
Жителям прислали предложение о выкупе, но цена, которую предлагают власти, собственников не устраивает. Рыночную стоимость установила компания ООО «Промпроект-Оценка» по заказу министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. Дом и земля оценены в 12,1 млн рублей. Кадастровая стоимость объекта недвижимости — 21,1 млн рублей (в том числе земля — 7,5 млн рублей, дома — 13,6 млн рублей). Получается, что выкупная стоимость получилась почти в два раза меньше кадастровой.
Семья Ольги Мочаловой занимает в доме три комнаты, две зимние, одну летнюю. «У нас большая территория, есть баня, хозяйственные постройки, гараж, парковка. Мы ходим с детьми гулять на набережную, у нас отличный дом, доставшийся по наследству от дедушки. Наша семья живет здесь с 1946 года. И все это у нас отнимут, а взамен дадут 800 тыс. рублей? » — возмущается Ольга.
В суд Ленинского района поступило 13 исков от собственников, несогласных с оценочной стоимостью имущества, предложенной министерством имущества. Сейчас почти по всем делам назначены судебные экспертизы. Компания, которая сделала оценку по заказу жителей, ООО «Пермьинвентаризация», определила рыночную стоимость в 38,5 млн рублей за все домовладение.
Параллельно с оспариванием выкупной цены жители признают недействительным и само решение правительства региона об изъятии земли и дома. Для того, чтобы изъять, нужны причины, в законе они называются «государственные и муниципальные нужды». Пока действительные причины изъятия дома и земли непонятны.
Расселить и снести Окулова, 12 власти хотели еще в 2006 году. Тогда планировалось построить элитный жилой комплекс «Ворота Прикамья» (позже был переименован в Euro Towers). Комплекс был бы ограничен улицами Попова, Окулова, Орджоникидзе, Осинской, квартал №5. Большую часть участка в этом квартале получила строительная компания «Проспект», аффилированная бывшему депутату Заксобрания Пермского края Алексею Луканину. Для реализации проекта «Проспект» и компания диамантера Льва Леваева AFI создали в Перми совместное предприятие «Кама Гейт». В инвестпроект партнеры намеревались вложить 300–350 млн долларов. Но проект был заморожен, Леваев отказался от инвестирования в него. «Проспект», по словам жителей Окулова, 12 оценивал их дом и участок в 70 млн рублей.
В 2018 году жителям заявили, что изъятие дома будет произведено с целью строительства новой сцены оперного театра, управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование нового здания оперного театра, предложив подрядчику выбрать площадку: в квартале, где расположен дом Окулова, 12, или на Разгуляе. Стоимость контракта — 221, 5 млн рублей. По последней информации, новая сцена оперного театра будет построена на Разгуляе. В августе 2019 года на встрече с артистами театра губернатор Максим Решетников сообщил, что приоритетной для строительства новой сцены является площадка на Разгуляе за сквером Татищеву.
Собственники дома удивляются, раз театр будут строить в Разгуляе, почему изымают их имущество? «Я уверен, что территорию хотят использовать под коммерческие цели. А изымают якобы для государственных и муниципальных нужд. Это всё вообще очень похоже на мошенничество», — заявляет один из собственников дома Сергей Толмачев.
Как выяснил Properm.ru, дом и участок на Окулова изымают под строительство трех трансформаторных подстанций. В феврале 2018 года вышло соответствующее постановление правительства Пермского края.
2 ноября 2018 года было принято распоряжение об изъятии земельных участков. Собственники дома оспаривают это распоряжение в Ленинском районном суде. По словам Сергея Толмачева, в данном решении «отсутствует момент исключительности участка», то есть власти не могут доказать, что строить подстанции можно только тут, и более нигде. «Никто никакую экспертизу и изыскания не проводил. Просто захотели и изъяли», — поясняет Сергей Толмачев. Жители считают, что есть иные варианты размещения трех подстанций, которые возможны к размещению без изъятия земли и дома, а значит, без существенных затрат бюджетных средств.
Properm.ru обратился с запросами в управление жилищных отношений администрации Перми и в министерство строительства Пермского края. В пресс-службе администрации Перми сначала лаконично ответили: «Участок, на котором расположен дом № 12 по улице Окулова изъят для государственных нужд распоряжением Правительства Пермского края от 02.11.2018 № 276-рп. Администрация города Перми указанный дом не расселяет», позже прислали уточнение, не имеющее отношение к ситуации: «Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, в Перми проводится плановая работа по расселению и сносу аварийного жилья, в дальнейшем земельные участки выставляются на торги. Так, в рамках программ в 2019–2020 годах планируется расселить 134 аварийных дома общей площадью 50 198,19 квадратных метров, новые квартиры получат более 3 тыс. человек. Это 18% от общего количества домов, признанных аварийными». Дом на Окулова, 12 не признан аварийным. Это частное домовладение, он может быть признан аварийным только после обращения жителей по этому поводу.
Как сообщили Properm.ru в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, в настоящее время «идёт выкуп земли в квартале №5 и недвижимости, расположенной на участке». По данным краевого минстроя, проектирование новой сцены оперного театра «осуществляется сразу с привязкой к двум участкам»: микрорайон Разгуляй и квартал №5. «Задача проектировщика — исходя из проектного решения обосновать целесообразность посадки нового здания на одной из двух площадок», — сообщили в минстрое.
По данным ЕГРН на 2019 год, у дома и земли 54 собственника с разными долями. В доме постоянно проживают девять семей. Квартир фактически восемь, а юридически их нет, так как здание является единым домовладением. Оплату коммунальных услуг собственники делят между собой.
В 1924 году домовладение было передано в собственность Елизавете Лихачевой, от нее оно перешло по наследству Александре Зотиной. В 1939 году Зотина продала Александру Казеницкому 23/100 доли в домовладении. В 1940 году она продала Матвею Толкачу 4/100 доли и Дмитрию Брезгину 6/100 доли. Также Зотина продала 20/100 доли Лие Тульбович. В 1946 году дедушка Ольги Мочаловой Михаил Федотов, купил долю у Толкача.
В октябре 1948 года участниками общедолевой собственности (домовладение по Окулова 12) были пять человек: Александра Зотина — 47/100, Александр Казеницкий — 23/100, Лия Тульбович — 20/100, Дмитрий Брезгин — 6/100, Михаил Федотов — 4/100.
После 1948 года Зотина продала еще доли Хаиме Гимрановой и Валентину Носенкову. В марте 1972 года семь участников общедолевой собственности заключили соглашение об уточнении долей (перевели десятичные дроби в простые): Александра Зотина — 24/182, Александр Казеницкий — 40/182, Лия Тульбович — 34/182, Дмитрий Брезгин — 19/182, Михаил Федотов — 13/182, Халима Гимранова — 30/182, Валентин Носенков — 22/182. Позже доли переходили по наследству, продавались, дарились, выделялись членам семей.
«Моя семья живет в этом доме с 1946 года и имеет 13/182 доли в домовладении, — рассказывает Ольга Мочалова. — Нас не заподозрить в каких-то махинациях, покупке долей для получения квартиры, нет такого, у нас все доказательства есть. Мы всегда тут жили».
«Мой дедушка, — рассказывает Ольга, — Михаил Федотов, участник Великой Отечественной, вернувшись с фронта, в 1946 году купил долю в данном домовладении и перевез из деревни свою семью». В 1975 году в наследство вступила бабушка Ольги Клавдия Федотова. В 1983 году она подарила свою долю в домовладении внучке. В 2006 году Ольга Мочалова выделила доли членам её семьи.
Действительно, многие собственники в доме появились до изменения федерального законодательства, когда количество прописанных и их нуждаемость в улучшении жилищных условий еще учитывались. Сейчас в результате сноса дома собственники вправе рассчитывать на получение равноценного по площади жилья или на выкуп доли по рыночной цене. Постоянно проживают в доме девять семей, 25 человек. Из них не все являются собственниками, например, трое несовершеннолетних внуков Ольги Мочаловой не владеют долями в доме.