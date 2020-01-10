«Нам с детьми на улице жить?» Дом на Окулова,12 снесут, что построят взамен, и сколько заплатят жителям?

Properm.ru обратился с запросами в управление жилищных отношений администрации Перми и в министерство строительства Пермского края. В пресс-службе администрации Перми сначала лаконично ответили: «Участок, на котором расположен дом № 12 по улице Окулова изъят для государственных нужд распоряжением Правительства Пермского края от 02.11.2018 № 276-рп. Администрация города Перми указанный дом не расселяет», позже прислали уточнение, не имеющее отношение к ситуации: «Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, в Перми проводится плановая работа по расселению и сносу аварийного жилья, в дальнейшем земельные участки выставляются на торги. Так, в рамках программ в 2019–2020 годах планируется расселить 134 аварийных дома общей площадью 50 198,19 квадратных метров, новые квартиры получат более 3 тыс. человек. Это 18% от общего количества домов, признанных аварийными». Дом на Окулова, 12 не признан аварийным. Это частное домовладение, он может быть признан аварийным только после обращения жителей по этому поводу.