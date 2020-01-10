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Posted 10 января 2020,, 03:01

Published 10 января 2020,, 03:01

Modified 3 ноября, 04:31

Updated 3 ноября, 04:31

«Нам с детьми на улице жить?» Дом на Окулова,12 снесут, что построят взамен, и сколько заплатят жителям?

10 января 2020, 03:01
Татьяна Зырянова
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (сейчас оно переименовано в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности) изъяло дом и землю в центре Перми, на Окулова, 12. Жители не понимают, на каком основании, и считают, что их оставляют ни с чем, «выселяют с детьми на улицу».
Сюжет
Пермь 300

В апреле 2019 года управление жилищных отношений администрации Перми уведомило собственников дома на Окулова, 12 об изъятии их дома и земли. Основание — распоряжение правительства Пермского края от 2 ноября 2018 года. Жители получили от министерства по управлению имуществом Пермского края проект соглашения об изъятии недвижимости. И категорически с ним не согласны. Собственники заказали свою оценку стоимости дома и земли, обратились в суд.

В исках собственники домовладения на Окулова, 12 просят суд признать незаконным решение правительства Пермского края об изъятии участка и дома для государственных и муниципальных нужд. Также они оспаривают предложенную министерством по управлению имуществом Пермского края выкупную стоимость их имущества.

Ниже кадастровой стоимости

«На предлагаемые денежные средства невозможно приобрести взамен никакую недвижимость, тем более жилую, — рассказала Properm.ru собственница доли в доме Ольга Мочалова. — Наша семья из девяти человек получит 800 тыс. рублей. Что мы купим на эти деньги? Не хватит даже на комнату в общежитии. Нам с детьми на улице жить? »

Земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м находится в центре города, рядом с Камой. Общая площадь самого дома — 308 кв.м.

Жителям прислали предложение о выкупе, но цена, которую предлагают власти, собственников не устраивает. Рыночную стоимость установила компания ООО «Промпроект-Оценка» по заказу министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. Дом и земля оценены в 12,1 млн рублей. Кадастровая стоимость объекта недвижимости — 21,1 млн рублей (в том числе земля — 7,5 млн рублей, дома — 13,6 млн рублей). Получается, что выкупная стоимость получилась почти в два раза меньше кадастровой.

 

Ольга Мочалова, жительница Окулова, 12:— У моего сына многодетная семья, трое несовершеннолетних детей. Что мы купим на те деньги, которые нам предлагают?

 

Семья Ольги Мочаловой занимает в доме три комнаты, две зимние, одну летнюю. «У нас большая территория, есть баня, хозяйственные постройки, гараж, парковка. Мы ходим с детьми гулять на набережную, у нас отличный дом, доставшийся по наследству от дедушки. Наша семья живет здесь с 1946 года. И все это у нас отнимут, а взамен дадут 800 тыс. рублей? » — возмущается Ольга.

В суд Ленинского района поступило 13 исков от собственников, несогласных с оценочной стоимостью имущества, предложенной министерством имущества. Сейчас почти по всем делам назначены судебные экспертизы. Компания, которая сделала оценку по заказу жителей, ООО «Пермьинвентаризация», определила рыночную стоимость в 38,5 млн рублей за все домовладение.

Есть ли основания для изъятия?

Параллельно с оспариванием выкупной цены жители признают недействительным и само решение правительства региона об изъятии земли и дома. Для того, чтобы изъять, нужны причины, в законе они называются «государственные и муниципальные нужды». Пока действительные причины изъятия дома и земли непонятны.

Расселить и снести Окулова, 12 власти хотели еще в 2006 году. Тогда планировалось построить элитный жилой комплекс «Ворота Прикамья» (позже был переименован в Euro Towers). Комплекс был бы ограничен улицами Попова, Окулова, Орджоникидзе, Осинской, квартал №5. Большую часть участка в этом квартале получила строительная компания «Проспект», аффилированная бывшему депутату Заксобрания Пермского края Алексею Луканину. Для реализации проекта «Проспект» и компания диамантера Льва Леваева AFI создали в Перми совместное предприятие «Кама Гейт». В инвестпроект партнеры намеревались вложить 300–350 млн долларов. Но проект был заморожен, Леваев отказался от инвестирования в него. «Проспект», по словам жителей Окулова, 12 оценивал их дом и участок в 70 млн рублей.

В 2018 году жителям заявили, что изъятие дома будет произведено с целью строительства новой сцены оперного театра, управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование нового здания оперного театра, предложив подрядчику выбрать площадку: в квартале, где расположен дом Окулова, 12, или на Разгуляе. Стоимость контракта — 221, 5 млн рублей. По последней информации, новая сцена оперного театра будет построена на Разгуляе. В августе 2019 года на встрече с артистами театра губернатор Максим Решетников сообщил, что приоритетной для строительства новой сцены является площадка на Разгуляе за сквером Татищеву.

Собственники дома удивляются, раз театр будут строить в Разгуляе, почему изымают их имущество? «Я уверен, что территорию хотят использовать под коммерческие цели. А изымают якобы для государственных и муниципальных нужд. Это всё вообще очень похоже на мошенничество», — заявляет один из собственников дома Сергей Толмачев.

Как выяснил Properm.ru, дом и участок на Окулова изымают под строительство трех трансформаторных подстанций. В феврале 2018 года вышло соответствующее постановление правительства Пермского края.

2 ноября 2018 года было принято распоряжение об изъятии земельных участков. Собственники дома оспаривают это распоряжение в Ленинском районном суде. По словам Сергея Толмачева, в данном решении «отсутствует момент исключительности участка», то есть власти не могут доказать, что строить подстанции можно только тут, и более нигде. «Никто никакую экспертизу и изыскания не проводил. Просто захотели и изъяли», — поясняет Сергей Толмачев. Жители считают, что есть иные варианты размещения трех подстанций, которые возможны к размещению без изъятия земли и дома, а значит, без существенных затрат бюджетных средств.

Properm.ru обратился с запросами в управление жилищных отношений администрации Перми и в министерство строительства Пермского края. В пресс-службе администрации Перми сначала лаконично ответили: «Участок, на котором расположен дом № 12 по улице Окулова изъят для государственных нужд распоряжением Правительства Пермского края от 02.11.2018 № 276-рп. Администрация города Перми указанный дом не расселяет», позже прислали уточнение, не имеющее отношение к ситуации: «Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, в Перми проводится плановая работа по расселению и сносу аварийного жилья, в дальнейшем земельные участки выставляются на торги. Так, в рамках программ в 2019–2020 годах планируется расселить 134 аварийных дома общей площадью 50 198,19 квадратных метров, новые квартиры получат более 3 тыс. человек. Это 18% от общего количества домов, признанных аварийными». Дом на Окулова, 12 не признан аварийным. Это частное домовладение, он может быть признан аварийным только после обращения жителей по этому поводу.

Как сообщили Properm.ru в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, в настоящее время «идёт выкуп земли в квартале №5 и недвижимости, расположенной на участке». По данным краевого минстроя, проектирование новой сцены оперного театра «осуществляется сразу с привязкой к двум участкам»: микрорайон Разгуляй и квартал №5. «Задача проектировщика — исходя из проектного решения обосновать целесообразность посадки нового здания на одной из двух площадок», — сообщили в минстрое.

По данным ЕГРН на 2019 год, у дома и земли 54 собственника с разными долями. В доме постоянно проживают девять семей. Квартир фактически восемь, а юридически их нет, так как здание является единым домовладением. Оплату коммунальных услуг собственники делят между собой.

История дома

В 1924 году домовладение было передано в собственность Елизавете Лихачевой, от нее оно перешло по наследству Александре Зотиной. В 1939 году Зотина продала Александру Казеницкому 23/100 доли в домовладении. В 1940 году она продала Матвею Толкачу 4/100 доли и Дмитрию Брезгину 6/100 доли. Также Зотина продала 20/100 доли Лие Тульбович. В 1946 году дедушка Ольги Мочаловой Михаил Федотов, купил долю у Толкача.

В октябре 1948 года участниками общедолевой собственности (домовладение по Окулова 12) были пять человек: Александра Зотина — 47/100, Александр Казеницкий — 23/100, Лия Тульбович — 20/100, Дмитрий Брезгин — 6/100, Михаил Федотов — 4/100.

После 1948 года Зотина продала еще доли Хаиме Гимрановой и Валентину Носенкову. В марте 1972 года семь участников общедолевой собственности заключили соглашение об уточнении долей (перевели десятичные дроби в простые): Александра Зотина — 24/182, Александр Казеницкий — 40/182, Лия Тульбович — 34/182, Дмитрий Брезгин — 19/182, Михаил Федотов — 13/182, Халима Гимранова — 30/182, Валентин Носенков — 22/182. Позже доли переходили по наследству, продавались, дарились, выделялись членам семей.

«Моя семья живет в этом доме с 1946 года и имеет 13/182 доли в домовладении, — рассказывает Ольга Мочалова. — Нас не заподозрить в каких-то махинациях, покупке долей для получения квартиры, нет такого, у нас все доказательства есть. Мы всегда тут жили».

«Мой дедушка, — рассказывает Ольга, — Михаил Федотов, участник Великой Отечественной, вернувшись с фронта, в 1946 году купил долю в данном домовладении и перевез из деревни свою семью». В 1975 году в наследство вступила бабушка Ольги Клавдия Федотова. В 1983 году она подарила свою долю в домовладении внучке. В 2006 году Ольга Мочалова выделила доли членам её семьи.

Действительно, многие собственники в доме появились до изменения федерального законодательства, когда количество прописанных и их нуждаемость в улучшении жилищных условий еще учитывались. Сейчас в результате сноса дома собственники вправе рассчитывать на получение равноценного по площади жилья или на выкуп доли по рыночной цене. Постоянно проживают в доме девять семей, 25 человек. Из них не все являются собственниками, например, трое несовершеннолетних внуков Ольги Мочаловой не владеют долями в доме.

#Спецпроекты#Мнения#Общество#Пермь 300#Реновация
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