properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2020, 13:02

Published 10 января 2020, 13:02

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пили и падали. Пермская скорая назвала основные причины вызовов в каникулы

Пили и падали. Пермская скорая назвала основные причины вызовов в каникулы

10 января 2020, 13:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Медицина в Прикамье
Больше всего обращений из-за воздействия алкоголя поступило 1 января 2020 года.

Станция скорой помощи Перми опубликовала статистику вызовов за новогодние праздники. С 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года скорую помощь вызывали 15 тыс. 259 раз. Из них 1 тыс. 231 вызовов оказались безрезультативными. В среднем медики выезжали по 1 тыс. 526 вызовам за сутки. Экстренных сообщений за сутки было 2 тыс. 405, среднее время прибытия врачей по ним составило 16 минут. До мест ДТП медики доезжали в среднем за 14 минут.

Жители Прикамья чаще всего вызывали врачей из-за воздействия алкоголя — 1 тыс. 107 вызовов и уличных травм — 319 вызовов.

Если говорить о диагнозах, то чаще всего врачи выезжали из-за ОРВИ и гриппа — 2 тыс. 558 случаев. Из них детей 1 тыс. 748 человек. 429 детей было госпитализировано. Из-за гипертонический болезней и болезней сердца врачи выехали 1 тыс. 914 и 714 раз соответственно. По случаям, связанными с заболеваниями мозга, скорую помощь вызывали 585 раз. Врачи отмечают, что по всем показателям наблюдается снижение, по сравнению с прошлогодней новогодней статистикой.

Пики вызовов за сутки пришлись на 1 и 6 января — 1 тыс. 618 и 1 тыс. 625 вызовов соответственно. Чаще всего из-за воздействия алкоголя жители края вызывали скорую 1 января — 213 случаев, хотя в остальные дни цифра не доходила до сотни. Кроме того, в первый день 2020 года было зафиксировано 67 вызовов по криминальным травмам, что также стало рекордом за праздники.

Главная новость по теме:
Скорая помощь рассказала, сколько пермяков пострадали от укусов собак в ноябре. Спойлер: много
#Видео#Здоровье#Медицина в Прикамье#Городская среда#Скорая помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика