Пили и падали. Пермская скорая назвала основные причины вызовов в каникулы

Если говорить о диагнозах, то чаще всего врачи выезжали из-за ОРВИ и гриппа — 2 тыс. 558 случаев. Из них детей 1 тыс. 748 человек. 429 детей было госпитализировано. Из-за гипертонический болезней и болезней сердца врачи выехали 1 тыс. 914 и 714 раз соответственно. По случаям, связанными с заболеваниями мозга, скорую помощь вызывали 585 раз. Врачи отмечают, что по всем показателям наблюдается снижение, по сравнению с прошлогодней новогодней статистикой.