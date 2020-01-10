Пили и падали. Пермская скорая назвала основные причины вызовов в каникулы

Posted 10 января 2020, 13:02
Published 10 января 2020, 13:02
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Станция скорой помощи Перми опубликовала статистику вызовов за новогодние праздники. С 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года скорую помощь вызывали 15 тыс. 259 раз. Из них 1 тыс. 231 вызовов оказались безрезультативными. В среднем медики выезжали по 1 тыс. 526 вызовам за сутки. Экстренных сообщений за сутки было 2 тыс. 405, среднее время прибытия врачей по ним составило 16 минут. До мест ДТП медики доезжали в среднем за 14 минут.
Жители Прикамья чаще всего вызывали врачей из-за воздействия алкоголя — 1 тыс. 107 вызовов и уличных травм — 319 вызовов.
Пики вызовов за сутки пришлись на 1 и 6 января — 1 тыс. 618 и 1 тыс. 625 вызовов соответственно. Чаще всего из-за воздействия алкоголя жители края вызывали скорую 1 января — 213 случаев, хотя в остальные дни цифра не доходила до сотни. Кроме того, в первый день 2020 года было зафиксировано 67 вызовов по криминальным травмам, что также стало рекордом за праздники.