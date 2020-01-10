После смерти ребенка от отравления в кафе «Олимпии» следователи возбудили дело в отношении медиков

18 ноября 2019 года после отравления в кафе «ОVСЯНКА» (Ленина, 26) и «O-fit» (СК «Олимпия») в больницы Перми поступили 29 человек, из них трое — дети. Тогда в пресс-службе минздрава уточняли, что один и пострадавших находится в тяжелом состоянии. 27 декабря мальчик скончался в реанимации краевой детской инфекционной больницы.