После смерти ребенка от отравления в кафе «Олимпии» следователи возбудили дело в отношении медиков

Posted 10 января 2020, 08:36
Published 10 января 2020, 08:36
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» в отношении неустановленных медицинских работников. Речь идет о смерти ребенка после отравления в кафе спорткомплекса «Олимпия».
18 ноября 2019 года после отравления в кафе «ОVСЯНКА» (Ленина, 26) и «O-fit» (СК «Олимпия») в больницы Перми поступили 29 человек, из них трое — дети. Тогда в пресс-службе минздрава уточняли, что один и пострадавших находится в тяжелом состоянии. 27 декабря мальчик скончался в реанимации краевой детской инфекционной больницы.
Также была приостановлена работа кафе на время проверок и следственных мероприятий. В результате организации выписали штраф в размере 300 тыс. рублей, предпринимателю — 30 тыс. рублей. Ранее они были признаны виновными в нарушении санитарных требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).
Сейчас следователи проверяют работу медиков. Если виновных найдут, им грозит до трех лет лишения свободы.