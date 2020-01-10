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Posted 10 января 2020, 08:36

Published 10 января 2020, 08:36

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

После смерти ребенка от отравления в кафе «Олимпии» следователи возбудили дело в отношении медиков

После смерти ребенка от отравления в кафе «Олимпии» следователи возбудили дело в отношении медиков

10 января 2020, 08:36
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Медицина в Прикамье
Мальчик почти месяц провел в реанимации, после чего скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» в отношении неустановленных медицинских работников. Речь идет о смерти ребенка после отравления в кафе спорткомплекса «Олимпия».

18 ноября 2019 года после отравления в кафе «ОVСЯНКА» (Ленина, 26) и «O-fit» (СК «Олимпия») в больницы Перми поступили 29 человек, из них трое — дети. Тогда в пресс-службе минздрава уточняли, что один и пострадавших находится в тяжелом состоянии. 27 декабря мальчик скончался в реанимации краевой детской инфекционной больницы.

Также была приостановлена работа кафе на время проверок и следственных мероприятий. В результате организации выписали штраф в размере 300 тыс. рублей, предпринимателю — 30 тыс. рублей. Ранее они были признаны виновными в нарушении санитарных требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).

Сейчас следователи проверяют работу медиков. Если виновных найдут, им грозит до трех лет лишения свободы.

#Общество#Медицина в Прикамье
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