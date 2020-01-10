Житель Челябинска спровоцировал аварию с 19-летним пермяком

Известно, что мужчина за рулем Mitsubishi ехал по улице Попова и на перекрестке с ул. Луначарского выехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в «Ладу Гранту». В результате ДТП 19-летний водитель отечественной легковушки получил ушиб головы и тела. Ему назначено амбулаторное лечение.