Житель Челябинска спровоцировал аварию с 19-летним пермяком

Posted 10 января 2020, 04:33
Published 10 января 2020, 04:33
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Вчера, 9 января, в Ленинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 19-летний водитель, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. В качестве подозреваемого проходит житель Челябинска.
Известно, что мужчина за рулем Mitsubishi ехал по улице Попова и на перекрестке с ул. Луначарского выехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в «Ладу Гранту». В результате ДТП 19-летний водитель отечественной легковушки получил ушиб головы и тела. Ему назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».