properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2020, 04:33

Published 10 января 2020, 04:33

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Житель Челябинска спровоцировал аварию с 19-летним пермяком

Житель Челябинска спровоцировал аварию с 19-летним пермяком

10 января 2020, 04:33
Фото: Properm.ru.
Юноша получил легкие травмы. В отношении нарушителя возбудили дело.

Вчера, 9 января, в Ленинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 19-летний водитель, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. В качестве подозреваемого проходит житель Челябинска.

Известно, что мужчина за рулем Mitsubishi ехал по улице Попова и на перекрестке с ул. Луначарского выехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в «Ладу Гранту». В результате ДТП 19-летний водитель отечественной легковушки получил ушиб головы и тела. Ему назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика