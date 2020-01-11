Губернатор запретил иностранцам работать продавцами и водителями в Прикамье

Власти Пермского края запретили нанимать иностранных граждан, работающих по патенту, на должности, связанные с лесозаготовкой, добычей нефти и производством нефтепродуктов, перевозкой пассажиров (в том числе такси), розничной торговлей в неспециализированных магазинах, а также продажей напитков и табачных изделий. Кроме этого, в патенте, выдаваемом иностранцам для работы в Прикамье, теперь необходимо указывать профессию, по которой он может трудиться.