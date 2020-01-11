Губернатор запретил иностранцам работать продавцами и водителями в Прикамье

Posted 11 января 2020, 06:03
Published 11 января 2020, 06:03
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Власти Пермского края запретили нанимать иностранных граждан, работающих по патенту, на должности, связанные с лесозаготовкой, добычей нефти и производством нефтепродуктов, перевозкой пассажиров (в том числе такси), розничной торговлей в неспециализированных магазинах, а также продажей напитков и табачных изделий. Кроме этого, в патенте, выдаваемом иностранцам для работы в Прикамье, теперь необходимо указывать профессию, по которой он может трудиться.
Соответствующий указ (вступил в силу 10 января) был подписан губернатором Максимом Решетниковым 31 декабря 2019 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На исполнение новых требований у работодателей есть два месяца.