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Posted 11 января 2020, 06:03

Published 11 января 2020, 06:03

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Губернатор запретил иностранцам работать продавцами и водителями в Прикамье

Губернатор запретил иностранцам работать продавцами и водителями в Прикамье

11 января 2020, 06:03
Фото: Properm.ru.
Указ главы региона вступил в силу 10 января 2020 года.

Власти Пермского края запретили нанимать иностранных граждан, работающих по патенту, на должности, связанные с лесозаготовкой, добычей нефти и производством нефтепродуктов, перевозкой пассажиров (в том числе такси), розничной торговлей в неспециализированных магазинах, а также продажей напитков и табачных изделий. Кроме этого, в патенте, выдаваемом иностранцам для работы в Прикамье, теперь необходимо указывать профессию, по которой он может трудиться.

Соответствующий указ (вступил в силу 10 января) был подписан губернатором Максимом Решетниковым 31 декабря 2019 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На исполнение новых требований у работодателей есть два месяца.

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