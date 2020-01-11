Худрук театра «У Моста» возмутился, что ему сократили дополнительный отпуск

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов возмутился, что администрация Перми сократила ему дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день до минимального уровня (3 дней). Уведомление мэрии об изменениях условий оплаты труда Федотов опубликовал на своей странице в Facebook, пишет «Ъ-Прикамье».