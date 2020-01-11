properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января 2020, 08:52

Published 11 января 2020, 08:52

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Худрук театра «У Моста» возмутился, что ему сократили дополнительный отпуск

Худрук театра «У Моста» возмутился, что ему сократили дополнительный отпуск

11 января 2020, 08:52
Фото: Properm.ru.
О своем недовольстве руководитель учреждение написал в Facebook, но позднее удалил пост.

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов возмутился, что администрация Перми сократила ему дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день до минимального уровня (3 дней). Уведомление мэрии об изменениях условий оплаты труда Федотов опубликовал на своей странице в Facebook, пишет «Ъ-Прикамье».

Федотов остался недоволен предложенными условиями, поскольку ранее его дополнительный отпуск составлял 14 дней. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, изменений условий труда связано с новыми нормами федерального закона. По словам чиновников, перемены коснулись всех руководителей муниципальных учреждений, для которых установлен ненормированный рабочий день.

Позднее Сергей Федотов удалил пост со своей страницы.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика