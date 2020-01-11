Худрук театра «У Моста» возмутился, что ему сократили дополнительный отпуск

Posted 11 января 2020, 08:52
Published 11 января 2020, 08:52
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов возмутился, что администрация Перми сократила ему дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день до минимального уровня (3 дней). Уведомление мэрии об изменениях условий оплаты труда Федотов опубликовал на своей странице в Facebook, пишет «Ъ-Прикамье».
Федотов остался недоволен предложенными условиями, поскольку ранее его дополнительный отпуск составлял 14 дней. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, изменений условий труда связано с новыми нормами федерального закона. По словам чиновников, перемены коснулись всех руководителей муниципальных учреждений, для которых установлен ненормированный рабочий день.
Позднее Сергей Федотов удалил пост со своей страницы.