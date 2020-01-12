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Posted 12 января 2020, 04:55

Published 12 января 2020, 04:55

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми эвакуировали кафе из-за неадекватного посетителя

В Перми эвакуировали кафе из-за неадекватного посетителя

12 января 2020, 04:55
Фото: Properm.ru.
Пермяки рассказали, что видели в заведении мужчину в трусах.

Вчера, 11 января, около 18:00 из кафе Chiken, расположенного на Комсомольском проспекте, 72, эвакуировали людей.

В комментариях под постом представитель компании «Алендевик» сообщил, что один из людей начал вести себя неадекватно. Из-за этого пришлось вызвать экстренные службы и правоохранительные органы. Мужчину задержали полицейские. До конца дня работа кафе была приостановлена, но сегодня оно работает в штатном режиме.

#Общество
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