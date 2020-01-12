В Перми эвакуировали кафе из-за неадекватного посетителя

Posted 12 января 2020, 04:55
Published 12 января 2020, 04:55
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Вчера, 11 января, около 18:00 из кафе Chiken, расположенного на Комсомольском проспекте, 72, эвакуировали людей.
В комментариях под постом представитель компании «Алендевик» сообщил, что один из людей начал вести себя неадекватно. Из-за этого пришлось вызвать экстренные службы и правоохранительные органы. Мужчину задержали полицейские. До конца дня работа кафе была приостановлена, но сегодня оно работает в штатном режиме.