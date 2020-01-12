В Прикамье прокуратура внесла представления чиновнику и директорам школ за небезопасные перевозки детей

Posted 12 января 2020, 07:52
Published 12 января 2020, 07:52
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Оханском районе прокуратура провела организацию, осуществляющую перевозки пассажиров, в том числе и детей. Надзорное ведомство нашло нарушения в работе перевозчика, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Надзорное ведомство выяснило, что администрация округа не принимала надлежащие меры по обеспечению безопасности при перевозки детей автобусами. В 2019 году обследования маршрутов движения школьных автобусов показали отсутствие указателей и опознавательных знаков. Это создавало угрозу жизни школьников и других участников дорожного движения.
Кроме того, емкости огнетушителей в автобусе оказались ниже нормативных, также выявлено отсутствие оборудования, препятствующего началу движения при открытых или не полностью закрытых дверях. Также на транспорте отсутствует контрастная надпись «ДЕТИ».
Прокурор внес главе администрации Оханского городского округа, директорам школ БДУ «Центр образовательной и музейной деятельности» и «Оханский культурно-досуговый центр» представления. После этого директора учреждения приняли меры к устранению закона. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.