В Прикамье прокуратура внесла представления чиновнику и директорам школ за небезопасные перевозки детей

Надзорное ведомство выяснило, что администрация округа не принимала надлежащие меры по обеспечению безопасности при перевозки детей автобусами. В 2019 году обследования маршрутов движения школьных автобусов показали отсутствие указателей и опознавательных знаков. Это создавало угрозу жизни школьников и других участников дорожного движения.