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Posted 12 января 2020, 08:39

Published 12 января 2020, 08:39

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Соликамской колонии нарушали права заключенных

В Соликамской колонии нарушали права заключенных

12 января 2020, 08:39
Фото: Properm.ru.
Исправительное учреждение получило предупреждение.

Усольская прокуратура нашла нарушение требований законодательства об охране труда в ФКУ КП-7 поселка Красный берег Соликамского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Надзорное ведомство выяснило, что администрация не провела специальную оценку условий труда рабочих мест. Кроме того, оплата труда работникам из числа спецконтингента производилась без районного коэффициента, не фиксировались факты выдачи средств индивидуальной защиты. Сотрудники учреждения не вели учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

Прокурор в отношении ФКУ КП-7 ОУХД возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Государственная инспекция труда Прикамья признала юрлицо виновным. Исправительному учреждению вынесли предупреждение.

#Происшествия
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