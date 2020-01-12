В Соликамской колонии нарушали права заключенных

Надзорное ведомство выяснило, что администрация не провела специальную оценку условий труда рабочих мест. Кроме того, оплата труда работникам из числа спецконтингента производилась без районного коэффициента, не фиксировались факты выдачи средств индивидуальной защиты. Сотрудники учреждения не вели учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.