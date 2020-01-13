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Posted 13 января 2020, 06:12

Published 13 января 2020, 06:12

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Арбитраж оставил в силе штраф для «Т Плюс» за незаконную схему теплоснабжения в Закамске

Арбитраж оставил в силе штраф для «Т Плюс» за незаконную схему теплоснабжения в Закамске

13 января 2020, 06:12
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
В начале феврале оспорить наказание попытается компания посредник.

Арбитражный суд Пермского края оставил в силе штраф для ПАО «Т Плюс» в размере 30,4 млн рублей, назначенное Пермским УФАС России. Ранее теплоснабжающая организация ООО «ПСК» и ООО «ТНР», была признана виновной в нарушении ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции» за незаконное включение в систему теплоснабжения Кировского района компании-посредника.

Из-за подобных действий для части жителей тариф на тепловую энергию вырос на 56,6%. Кроме этого, было установлено, что сохранение в системе теплоснабжения подобного посредника является предпосылкой для дальнейшего увеличения тарифов.

ПАО «Т Плюс» пыталось оспорить постановление, однако Арбитражный суд признал законным назначенный в отношении монополиста штраф в размере 30,4 млн рублей. Аналогичное решение принято судом в отношении ООО «ПСК», которое оштрафовано на 100 тыс. рублей. Решения ещё не вступили в законную силу и будут обжалованы в апелляционной инстанции.

Рассмотрение дела в Арбитражном суде Пермского края по заявлению ООО «ТНР», также оспаривающим постановление УФАС, назначено на 6 февраля. Теплосетевой компании грозит 10,5 млн рублей штрафа.

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#Общество#Кругом обман
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