Арбитраж оставил в силе штраф для «Т Плюс» за незаконную схему теплоснабжения в Закамске

Posted 13 января 2020, 06:12
Published 13 января 2020, 06:12
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Арбитражный суд Пермского края оставил в силе штраф для ПАО «Т Плюс» в размере 30,4 млн рублей, назначенное Пермским УФАС России. Ранее теплоснабжающая организация ООО «ПСК» и ООО «ТНР», была признана виновной в нарушении ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции» за незаконное включение в систему теплоснабжения Кировского района компании-посредника.
Из-за подобных действий для части жителей тариф на тепловую энергию вырос на 56,6%. Кроме этого, было установлено, что сохранение в системе теплоснабжения подобного посредника является предпосылкой для дальнейшего увеличения тарифов.
ПАО «Т Плюс» пыталось оспорить постановление, однако Арбитражный суд признал законным назначенный в отношении монополиста штраф в размере 30,4 млн рублей. Аналогичное решение принято судом в отношении ООО «ПСК», которое оштрафовано на 100 тыс. рублей. Решения ещё не вступили в законную силу и будут обжалованы в апелляционной инстанции.
Рассмотрение дела в Арбитражном суде Пермского края по заявлению ООО «ТНР», также оспаривающим постановление УФАС, назначено на 6 февраля. Теплосетевой компании грозит 10,5 млн рублей штрафа.