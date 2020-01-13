Арбитраж оставил в силе штраф для «Т Плюс» за незаконную схему теплоснабжения в Закамске

ПАО «Т Плюс» пыталось оспорить постановление, однако Арбитражный суд признал законным назначенный в отношении монополиста штраф в размере 30,4 млн рублей. Аналогичное решение принято судом в отношении ООО «ПСК», которое оштрафовано на 100 тыс. рублей. Решения ещё не вступили в законную силу и будут обжалованы в апелляционной инстанции.