Главный ледовый городок Перми могут закрыть из-за потепления

Погодные условия в крае могут повлиять на работу ледового городка на эспланаде. По информации синоптиков, новая неделя в Перми будет аномально теплой. Из-за этого власти могут ограничить работу горок или полностью закрыть ледовый городок, чтобы обезопасить посетителей и сохранить ледовые объекты.