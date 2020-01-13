Главный ледовый городок Перми могут закрыть из-за потепления

Posted 13 января 2020, 12:52
Published 13 января 2020, 12:52
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Погодные условия в крае могут повлиять на работу ледового городка на эспланаде. По информации синоптиков, новая неделя в Перми будет аномально теплой. Из-за этого власти могут ограничить работу горок или полностью закрыть ледовый городок, чтобы обезопасить посетителей и сохранить ледовые объекты.
Пресс-служба администрации города советует предварительно убедиться, работает ли городок, прежде чем ехать. Актуальную информацию можно посмотреть на сайте или в официалой группа городка «Вконтакте».
В этом году ледовый городок посвящен «Легендам древней Пармы». Он начал свою работу 30 декабря. За время работы городка его посетили 475 тыс. человек.