properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2020, 12:52

Published 13 января 2020, 12:52

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Главный ледовый городок Перми могут закрыть из-за потепления

Главный ледовый городок Перми могут закрыть из-за потепления

13 января 2020, 12:52
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
Узнать, работает ли сейчас ледовый городок можно на официальном сайте и в официальных группах.

Погодные условия в крае могут повлиять на работу ледового городка на эспланаде. По информации синоптиков, новая неделя в Перми будет аномально теплой. Из-за этого власти могут ограничить работу горок или полностью закрыть ледовый городок, чтобы обезопасить посетителей и сохранить ледовые объекты.

Пресс-служба администрации города советует предварительно убедиться, работает ли городок, прежде чем ехать. Актуальную информацию можно посмотреть на сайте или в официалой группа городка «Вконтакте».

В этом году ледовый городок посвящен «Легендам древней Пармы». Он начал свою работу 30 декабря. За время работы городка его посетили 475 тыс. человек.

Главная новость по теме:
Фоторепортаж с главного ледового городка Перми до открытия
#Общество#Ледовый городок#Хэппи нью еар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика