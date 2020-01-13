Строительство нового пермского зоопарка остановили на неопределенный срок

Контракт на строительство первой очереди зоопарка заключен между УКСом Пермского края и АО «РЖДстрой». Сумма сделки составляет 1,83 млрд рублей. По версии следствия, в 2018 году сотрудниками подрядной организации были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости, содержавшие недостоверные сведения. Несмотря на это, представители УКСа подписывали документы, что позволило «РЖДстрой» получать выплаты за якобы выполненные работы.