Строительство нового пермского зоопарка остановили на неопределенный срок

Posted 13 января 2020, 07:55
Published 13 января 2020, 07:55
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Сегодня, 13 января, Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска от краевого управления капитального строительства (УКС) к московскому АО «РЖДстрой». Убытки и неустойку при строительстве нового зоопарка в Перми управление оценило в 1 млрд 64 млн рублей.
Как сообщает 59.ru, представитель ответчика на заседании заявил, что вина за срыв строительства лежит на заказчике, который не представил скорректированную проектно-сметную документацию. В связи с этим АО «РЖДстрой» официально уведомило пермские власти о приостановлении всех работ на неопределенный срок.
Контракт на строительство первой очереди зоопарка заключен между УКСом Пермского края и АО «РЖДстрой». Сумма сделки составляет 1,83 млрд рублей. По версии следствия, в 2018 году сотрудниками подрядной организации были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости, содержавшие недостоверные сведения. Несмотря на это, представители УКСа подписывали документы, что позволило «РЖДстрой» получать выплаты за якобы выполненные работы.
Руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева задержали в конце прошлого года. Это произошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения 130 млн рублей