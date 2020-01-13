В Большом Савино подсчитали улетавших на каникулы пермяков

Posted 13 января 2020, 09:38
Published 13 января 2020, 09:38
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
За время длинных выходных с 28 декабря по 8 января аэропорт Большое Савино обслужил 53 тыс. 456 пассажиров. Это на 11% больше, чем в новогодние каникулы год назад.
Пермяки предпочли отдыхать в теплых странах или встречать Рождество в Европе. Из зарубежных направлений самыми востребованными городами стали Дубай, Паттайя и Прага. Также среди излюбленных направлений — перелеты в Нячанг и Пхукет.
Жители Прикамья, путешествующие по России, выбирают новогодние каникулы в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, среди предпочтений — Сочи, Краснодар и Нижний Новгород. Значительное число вылетающих из Большого Савино в Сочи составляли любители горнолыжного спорта, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».