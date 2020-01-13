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Posted 13 января 2020, 09:38

Published 13 января 2020, 09:38

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Большом Савино подсчитали улетавших на каникулы пермяков

В Большом Савино подсчитали улетавших на каникулы пермяков

13 января 2020, 09:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Новый год
В новогодние каникулы отдыхать из Перми улетали 53 тыс. 456 человек.

За время длинных выходных с 28 декабря по 8 января аэропорт Большое Савино обслужил 53 тыс. 456 пассажиров. Это на 11% больше, чем в новогодние каникулы год назад.

Пермяки предпочли отдыхать в теплых странах или встречать Рождество в Европе. Из зарубежных направлений самыми востребованными городами стали Дубай, Паттайя и Прага. Также среди излюбленных направлений — перелеты в Нячанг и Пхукет.

Жители Прикамья, путешествующие по России, выбирают новогодние каникулы в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, среди предпочтений — Сочи, Краснодар и Нижний Новгород. Значительное число вылетающих из Большого Савино в Сочи составляли любители горнолыжного спорта, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

#Общество#Аэропорт Большое Савино#Новый год
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