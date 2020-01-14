Хаос по графику? При реконструкции Комсомольского проспекта «на лету» меняют сроки и расписание

Posted 14 января 2020, 04:01
Published 14 января 2020, 04:01
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Год назад, власти Перми и региона анонсировали глобальную реконструкцию Комсомольского проспекта. К юбилею, то есть к 2023 году главная улица Перми должна стать идеальным проспектом, символом «города для людей». По масштабному замыслу Комсомольский проспект подлежит перепланировке, провода и кабели уйдут под землю, тротуары расширят, капитально «переберут» центральный бульвар.
Естественно, под обновление попадают и дома вдоль проспекта. Их фасады, крыши и фундаменты должны быть капитально отремонтированы, все они приобретут изначальный вид, а вместе с другими элементами уличного благоустройства, типа фонарных столбов и скамеек, на Компросе предполагается восстановить стилистику сталинского ампира. Вот так примерно должен выглядеть проспект по замыслу московских дизайнеров.
В документах, приложенных к тендеру на официальном портале госзакупок есть более точный график строительно-монтажных работ по участкам и согласно ему, основные работы в квартале от Ленина до Екатерининской должны провести только весной следующего года.
А в 2019 году «АБЗ №1» должна была выполнить колоссальные объемы на других участках проспекта: от ул. Монастырской до ул. Ленина.
Грубо говоря, в нижней части Компроса реконструкцию дорожной и бульварной части должны были закончить к 1 декабря 2019 года (если не считать озеленения), далее сделать перерыв на зиму и весной приступить к работам в кварталах от Ленина до Екатерининской. Однако, как мы видим, реальность не соответствует графикам. В компании «АБЗ №1» пояснили, что любые изменения графиков строительно-монтажных работ проводятся по согласованию с заказчиком. Пока два квартала Комсомольского проспекта выглядят как кухня плохого холостяка: все разрушено и ничего не готово.
Ремонт фасадов должен в общем и целом пройти в центре Перми за три года. Под программу попали дома на улицах Героев Хасана, 1, 3, 4, 5, 7, 8, Комсомольский проспект, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 30, 31, 31а, 33, 35, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 90, Краснова, 26 и 28. Это первоначальный список. Впоследствии депутаты прибавили к нему дома по Петропавловской и Куйбышева и список вырос до 58 объектов. Общий срок окончания ремонтных работ — 2021 год.
Лучше всего ход реконструкции можно оценить по домам на участке Комсомольского проспекта от Луначарского до Краснова. Именно здесь фасады домов завешаны зелеными сетками, через которые жители оглядывают окрестности уже несколько месяцев. Мы оставим в стороне дом по адресу Комсомольский проспект, 31а, где обнаружили трещину. Это обстоятельство конечно повлияло на график работ. Но вот что со всеми остальными? Контракты по большей части оставшихся домов на этом участке разыграли еще в июне 2019 года.
Например, тендер по ремонту крыш, фасадов и фундаментов трех домов (Комсомольский проспект №№ 35,41 и примыкающий к нему Краснова, 28) выиграло ООО «Спецсервис» за 27,5 млн рублей. Микропредприятие со списочной численностью в девять человек (это официальные данные) должно было провести все работы в срок, внимание, «не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты начала выполнения Подрядчиком работ». При этом, срок действия договора истекает весной 2020 года. Как правильно рассчитать срок окончания работ? Неизвестно.
По нашей информации работы в домах по адресам Комсомольский проспект, 41 и Краснова, 28 начались еще в июне-июле, в дом № 35 рабочие пришли уже в августе. Сейчас в 35-м доме ремонтируют крышу, фасадные работы остановлены на стадии «ободранная штукатурка» (и конечно, возобновлять ремонт до тепла глупо), к фундаменту тоже не приступали.
Примерно такую же картину, только «в более лучшем виде» мы видим и по адресу Комсомольский проспект, 41.
В любом случае мы понимаем, что полностью работы на этих домах закончат в лучшем случае к середине 2020 года, может быть и следующей осенью
Если перейти Комсомольский проспект, картина не слишком изменится, хотя подрядчик на этих домах работает другой, более крупный. Договор на капитальный ремонт крыш, фундаментов и фасадов домов по адресам Комсомольский проспект №№ 30,36,40,44 и Краснова, 26 получило ООО «ДСТ-строй». Договор подписан в середине июля 2019 года на сумму в 62,16 млн рублей. Сроки проведения работ тоже 120 дней с момента начала работ. Срок окончания действия договора — апрель 2020 года.
Результат работ компании «ДСТ-строй» примерно тот же, что и у «Спецсервиса». Фасадные работы проведены до середины и прекращены.
Следов работ на крышах не видно. Видимыми следами деятельности строителей остаются крытые коридорчики безопасности вдоль стен и сетки на фасадах.
Если судить по формальным данным, которые прописаны в договорах для компаний «Спецсервис» и «ДСТ-строй» и моментам начала работ, ремонт крыш, фасадов и фундаментов в домах по адресам Комсомольский проспект №№ 35,40,41 (и возможно остальным) должны были завершить еще в октябре-декабре прошлого года. Кстати, по словам местных жителей, раньше во дворах висели щиты с указанием как раз таких дат окончания работ. Потом их убрали. При этом срок действия договоров истекает в апреле 2020 года. Успеют ли? Если брать во внимание наш климат и оставшиеся объемы работ вряд ли.
Если попробовать подвести предварительные итоги первого сезона реконструкции главной улицы города, то картина получится смешанная, но в целом безрадостная. По реконструкции уличной и бульварной части проспекта график работ явно изменили с точки зрения очередности ремонта того или иного участка. Как это скажется на общих сроках исполнения, узнаем летом. Что же касается ремонта домов вдоль улицы, то здесь, похоже, ситуация хуже. Компании серьезно отстают по срокам (пусть формально им это дозволено). Это означает, что выйти на другие объекты на следующий год они могут не успеть, а значит надо где-то брать еще надежных подрядчиков. А с этим, как известно со слов вице-мэра Анатолия Дашкевича, в Перми проблема. Впрочем, наверное, никто и не сомневался, что последний глянец на город наведут в ночь накануне 300-летия.