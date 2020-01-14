Хаос по графику? При реконструкции Комсомольского проспекта «на лету» меняют сроки и расписание

Если попробовать подвести предварительные итоги первого сезона реконструкции главной улицы города, то картина получится смешанная, но в целом безрадостная. По реконструкции уличной и бульварной части проспекта график работ явно изменили с точки зрения очередности ремонта того или иного участка. Как это скажется на общих сроках исполнения, узнаем летом. Что же касается ремонта домов вдоль улицы, то здесь, похоже, ситуация хуже. Компании серьезно отстают по срокам (пусть формально им это дозволено). Это означает, что выйти на другие объекты на следующий год они могут не успеть, а значит надо где-то брать еще надежных подрядчиков. А с этим, как известно со слов вице-мэра Анатолия Дашкевича, в Перми проблема. Впрочем, наверное, никто и не сомневался, что последний глянец на город наведут в ночь накануне 300-летия.