Минобороны России пытается взыскать с пермского «Прогноза» 804 тысячи рублей

Арбитражный суд оставил заявление Минобороны РФ без движения, сославшись на то, что документы были поданы с нарушениями, а именно не были в срок внесены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Недостатки должны быть устранены до заседания суда 28 января 2020 года.