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Posted 14 января 2020, 05:18

Published 14 января 2020, 05:18

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

На пермского предпринимателя завели уголовное дело за невыплату зарплаты

На пермского предпринимателя завели уголовное дело за невыплату зарплаты

14 января 2020, 05:18
Фото: Properm.ru.
После вмешательства прокуратуры долг перед работниками был частично погашен.

Прокуратура Индустриального района проверила обращения работников о нарушении их прав индивидуальным предпринимателем. Надзорное ведомство выяснило, что бизнесмен с августа по декабрь 2019 года не выплачивал зарплату работникам либо же выплачивал ее ниже прожиточного минимума. По итогу задолженность перед 16 гражданами составила более 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки прокурор потребовал от предпринимателя устранить нарушения. Материалы проверки была направлены в правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки, а в суд — 35 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании долгов по зарплате.

Долги перед работникам были частично погашены. Два лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также суд вынес приказы о задолженности по заработной плате. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата работникам заработной платы свыше 2-х месяцев). Сейчас прокуратура продолжает контролировать вопрос полного погашения задолженности.

#Происшествия
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