На пермского предпринимателя завели уголовное дело за невыплату зарплаты

Прокуратура Индустриального района проверила обращения работников о нарушении их прав индивидуальным предпринимателем. Надзорное ведомство выяснило, что бизнесмен с августа по декабрь 2019 года не выплачивал зарплату работникам либо же выплачивал ее ниже прожиточного минимума. По итогу задолженность перед 16 гражданами составила более 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.