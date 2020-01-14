Пермская фирма банкротит краснодарского строителя зоопарка

Posted 14 января 2020, 11:59
Published 14 января 2020, 11:59
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск пермского ООО «Транс-регион» о признании банкротом ООО «Фирма «СТУЗ» — субподрядчика по строительству пермского зоопарка. Заявление зарегистрировано в картотеке дел 13 января 2019 года, сумма взыскания — 9,1 млн рублей. ООО «Транс-регион» открыто в Перми в 2008 году предпринимателем Андреем Таничевым.
По данным СПАРК, сейчас в судах рассматривается четыре экономических спора в отношении ООО «Фирма «СТУЗ», общая сумма исковых требований к организации составляет 679 млн 147 тыс. рублей. В отношении компании открыто 22 исполнительных производства на сумму 11 млн рублей. Компания зарегистрирована в городе Гулькевичи Краснодарского края и принадлежит Вадиму Рыжкову. В 2017 году выручка предприятия составила 1 млрд рублей. Тогда «Фирма «СТУЗ» заключила два госконтракта на общую сумму 139 млн 224 тыс. рублей. Заказчиком выступила компания — «дочка» Минобороны РФ — АО «Главное управление обустройства войск» на строительство дома и монтажные работы.
«СТУЗ» являлся одним из субподрядчиков строительства пермского зоопарка. Заказчик объекта — управление капитального строительства Пермского края, генеральный подрядчик — компания «РЖДстрой», стопроцентная дочка ОАО «РЖД», контракт на строительство первой очереди заключен на сумму 1 млрд 833 млн рублей. Субподрядчик — ООО фирма «СТУЗ», у нее контракт с «РЖД-строй» уже на сумму 1,7 млрд рублей, «СТУЗ» также нанимал нескольких субподрядчиков для проведения работ в Перми.
13 января 2020 года строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок. Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска краевого управления капитального строительства (УКС) к московскому АО «РЖДстрой». Убытки и неустойку при строительстве нового зоопарка в Перми управление оценило в 1 млрд 64 млн рублей. Бывшего руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева задержали в конце прошлого года. Это произошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения 130 млн рублей. Также был арестован начальник управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский.