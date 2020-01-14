Пермская фирма банкротит краснодарского строителя зоопарка

По данным СПАРК, сейчас в судах рассматривается четыре экономических спора в отношении ООО «Фирма «СТУЗ», общая сумма исковых требований к организации составляет 679 млн 147 тыс. рублей. В отношении компании открыто 22 исполнительных производства на сумму 11 млн рублей. Компания зарегистрирована в городе Гулькевичи Краснодарского края и принадлежит Вадиму Рыжкову. В 2017 году выручка предприятия составила 1 млрд рублей. Тогда «Фирма «СТУЗ» заключила два госконтракта на общую сумму 139 млн 224 тыс. рублей. Заказчиком выступила компания — «дочка» Минобороны РФ — АО «Главное управление обустройства войск» на строительство дома и монтажные работы.