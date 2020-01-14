Приостановлено рассмотрение иска владельцев медиафасада на «Айсберге» к администрации района

Вчера, 13 января Арбитражный суд приостановил производство по иску ООО «Цифровая реклама» к администрации Ленинского района. Определение было вынесено до вступления в силу решения по другому иску предпринимателей — к муниципальному департаменту экономики и промышленной политики. В рамках этого процесса 30 декабря 2019 года было вынесено решение об оставлении без рассмотрения заявления мэрии об отмене обеспечительных мер — запрете на снос рекламной конструкции на торговом центре «Айсберг».