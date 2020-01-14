Приостановлено рассмотрение иска владельцев медиафасада на «Айсберге» к администрации района

Posted 14 января 2020, 11:48
Published 14 января 2020, 11:48
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Вчера, 13 января Арбитражный суд приостановил производство по иску ООО «Цифровая реклама» к администрации Ленинского района. Определение было вынесено до вступления в силу решения по другому иску предпринимателей — к муниципальному департаменту экономики и промышленной политики. В рамках этого процесса 30 декабря 2019 года было вынесено решение об оставлении без рассмотрения заявления мэрии об отмене обеспечительных мер — запрете на снос рекламной конструкции на торговом центре «Айсберг».
Ранее чиновники горадминистрации не смогли оспорить запрет на демонтаж медиафасада в Семнадцатом апелляционном суде Пермского края. Дата следующего заседания по иску предпринимателей к мэрии в картотеке судебных дел не указана.
ООО «Цифровая наружная реклама» в октябре 2019 года обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к администрации Ленинского района Перми. Владелец медиафасада на ТЦ «Айсберг» оспаривает постановление о демонтаже объекта, подписанное главой районной администрацией Александром Козенковым.
Мэрия Перми выдала разрешение на установку медиафасада на ТЦ «Айсберг», но позднее отозвала его. Свое решение чиновники обосновывали тем, что конструкция не соответствует согласованному проекту размещения и понятию медиафасада. Позднее вмешалась антимонопольная служба, которая встала на сторону ООО. По мнению УФАС, предписание о демонтаже неправомерно, поскольку городские власти пытаются применить постановление краевого правительства, изданное после установки конструкции.
Городские власти даже попытались демонтировать медиафасад на ТЦ «Айсберг», однако не смогли приступить к работам из-за припаркованных автомобилей, которые заблокировали проезд.