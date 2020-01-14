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Posted 14 января 2020, 03:29

Published 14 января 2020, 03:29

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Прокуратура Пермского края нашла нарушения в работе Государственной инспекции труда

Прокуратура Пермского края нашла нарушения в работе Государственной инспекции труда

14 января 2020, 03:29
Фото: Properm.ru.
Два сотрудника инспекции получили выговоры.

Прокуратура проверила деятельность Государственной инспекции труда Пермского края после обращения гражданина. Он заявлял, что его права нарушают должностные лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Проверка показала, что сотрудники инспекции некачественно рассмотрели обращение заявителя: не приняли исчерпывающих мер для восстановления его прав и для привлечения виновных к ответственности. Также сотрудники учреждения не ответили на жалобу о привлечении работодателя к ответственности. Повторное обращение заявителя также было проигнорировано.

Прокурор внес руководителю инспекции представление. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности — выговору.

#Происшествия
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