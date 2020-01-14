Прокуратура Пермского края нашла нарушения в работе Государственной инспекции труда

Проверка показала, что сотрудники инспекции некачественно рассмотрели обращение заявителя: не приняли исчерпывающих мер для восстановления его прав и для привлечения виновных к ответственности. Также сотрудники учреждения не ответили на жалобу о привлечении работодателя к ответственности. Повторное обращение заявителя также было проигнорировано.