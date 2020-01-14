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Posted 14 января 2020, 10:32

Published 14 января 2020, 10:32

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Суд признал пермяка виновным в «ДТП с перемещением». Авария произошла пять лет назад

Суд признал пермяка виновным в «ДТП с перемещением». Авария произошла пять лет назад

14 января 2020, 10:32
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Отец погибшего в аварии парня остался доволен приговором.

Пермский районный суд признал виновным Сергея Ермакова в смертельном ДТП, которое произошло пять лет назад под Пермью. Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Об этом Properm.ru рассказал Николай Скорняков — отец погибшего в ДТП. Также Скорняков отметил, что доволен приговором и тем фактом, что добился справедливости спустя столько лет после происшествия. Неизвестно, будет ли осужденный обжаловать приговор. Его взяли под стражу в зале суда.

Сергей Ермаков признал вину только в декабре 2019 года. До этого он заявлял, что был на пассажирском месте, а не на водительском.

Ранее из-за действий следователя полиции Надежды Матвеевой были утрачены основные вещественные доказательства по делу — легковой автомобиль, одежда и медицинские документы Ермакова. Это позволило обвиняемому ввести следствие в заблуждение относительно своего местонахождения в автомобиле во время ДТП. Матвееву амнистировали к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.

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#Общество#Дтп
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