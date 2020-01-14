Суд признал пермяка виновным в «ДТП с перемещением». Авария произошла пять лет назад

Posted 14 января 2020, 10:32
Published 14 января 2020, 10:32
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Пермский районный суд признал виновным Сергея Ермакова в смертельном ДТП, которое произошло пять лет назад под Пермью. Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Об этом Properm.ru рассказал Николай Скорняков — отец погибшего в ДТП. Также Скорняков отметил, что доволен приговором и тем фактом, что добился справедливости спустя столько лет после происшествия. Неизвестно, будет ли осужденный обжаловать приговор. Его взяли под стражу в зале суда.
Сергей Ермаков признал вину только в декабре 2019 года. До этого он заявлял, что был на пассажирском месте, а не на водительском.
Ранее из-за действий следователя полиции Надежды Матвеевой были утрачены основные вещественные доказательства по делу — легковой автомобиль, одежда и медицинские документы Ермакова. Это позволило обвиняемому ввести следствие в заблуждение относительно своего местонахождения в автомобиле во время ДТП. Матвееву амнистировали к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.