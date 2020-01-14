В Перми экстренно приземлился самолет рейса Красноярск-Москва

Posted 14 января 2020, 04:19
Published 14 января 2020, 04:19
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Сегодня в 07:33 местного времени в пермском аэропорту Большое Савино совершил вынужденную посадку самолет S7 Airlines, летевший из Красноярска в Москву.
Экипаж принял решение о вынужденной посадке в Перми в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров. Мужчине незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города. В 08:42 воздушное судно вылетело к месту назначения.
Пассажир почувствовал себя плохо из-за низкого давления, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Пермь.