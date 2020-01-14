В Перми экстренно приземлился самолет рейса Красноярск-Москва

Экипаж принял решение о вынужденной посадке в Перми в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров. Мужчине незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города. В 08:42 воздушное судно вылетело к месту назначения.