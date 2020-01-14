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Posted 14 января 2020, 04:19

Published 14 января 2020, 04:19

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Перми экстренно приземлился самолет рейса Красноярск-Москва

В Перми экстренно приземлился самолет рейса Красноярск-Москва

14 января 2020, 04:19
Фото: Properm.ru.
Одному из пассажиров стало плохо.

Сегодня в 07:33 местного времени в пермском аэропорту Большое Савино совершил вынужденную посадку самолет S7 Airlines, летевший из Красноярска в Москву.

Экипаж принял решение о вынужденной посадке в Перми в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров. Мужчине незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города. В 08:42 воздушное судно вылетело к месту назначения.

Пассажир почувствовал себя плохо из-за низкого давления, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Пермь.

#Общество#Аэропорт Большое Савино#Экстренная посадка
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