В Перми обустроят четыре купели для крещенских купаний

В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) и на Мотовилихинском пруду. В Дзержинском районе купель будет организована частным лицом на реке Мулянка, в районе дома №17 по улице 2-я Мулянская. Все они будут освящены.