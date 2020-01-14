В Перми обустроят четыре купели для крещенских купаний

Posted 14 января 2020, 11:59
Published 14 января 2020, 11:59
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В этом году на Крещение Господне 19 января жители Перми смогут окунуться в прорубь в четырех оборудованных местах на территории города. Для обеспечения безопасности будут дежурить специалисты Пермской городской службы спасения, полиция, МЧС. Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться, сообщает пресс-служба города.
В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) и на Мотовилихинском пруду. В Дзержинском районе купель будет организована частным лицом на реке Мулянка, в районе дома №17 по улице 2-я Мулянская. Все они будут освящены.
Кроме того, желающие окунуться в купель могут сделать это на территории Пермского района в девяти сельских поселениях. Например, специально оборудованное место и дежурство соответствующих служб будет организовано в Гамовском сельском поселении близ деревни Шульгино на Тиминском пруду. В селе Лобаново оборудуют сразу две купели, на реке Мулянка в районе деревни Кочкино и в селе Кольцово на реке Сыра. Также купель будет оборудована на пляже курорта Усть-Качка на реке Кама.
Полный список мест проведения Крещенских купаний в Перми и Пермском районе 18-19 января можно найти здесь.