В Прикамье сменился замминистра социального развития

Posted 14 января 2020, 03:49
Published 14 января 2020, 03:49
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Новым заместителем министра социального развития Пермского края стала Ирина Петроградских. Она займет пост начальника управления государственных гарантий социальной защиты вместо Марины Визе. Сама Визе возглавила управление в сфере занятости. 13 января Ирина Петроградских приступила к работе. Об этом Properm.ru сообщил источник в министерстве.
Ранее Петроградских занимала пост заместителя главы администрации Кировского района Перми. До этого она была замначальника департамента образования города.