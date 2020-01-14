properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января 2020, 03:49

Published 14 января 2020, 03:49

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Прикамье сменился замминистра социального развития

В Прикамье сменился замминистра социального развития

14 января 2020, 03:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Замминистр приступила к работе вчера, 13 января.

Новым заместителем министра социального развития Пермского края стала Ирина Петроградских. Она займет пост начальника управления государственных гарантий социальной защиты вместо Марины Визе. Сама Визе возглавила управление в сфере занятости. 13 января Ирина Петроградских приступила к работе. Об этом Properm.ru сообщил источник в министерстве.

Ранее Петроградских занимала пост заместителя главы администрации Кировского района Перми. До этого она была замначальника департамента образования города.

#Общество#Кадровые перестановки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика