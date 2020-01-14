В Прикамье сменился замминистра социального развития

Новым заместителем министра социального развития Пермского края стала Ирина Петроградских. Она займет пост начальника управления государственных гарантий социальной защиты вместо Марины Визе. Сама Визе возглавила управление в сфере занятости. 13 января Ирина Петроградских приступила к работе. Об этом Properm.ru сообщил источник в министерстве.