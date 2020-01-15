Депутатов заксобрания снова будут пиарить в телеэфире России-1

Срок исполнения госконтракта — с момента его заключения до 20 декабря 2020 года. Договор с ВГТРК будет заключен по максимальной цене предложения — за 5 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Пермского края. Согласно техзаданию, телекомпания должна ежемесячно показывать в выпусках новостей регионального значения не менее двух видеоматериалов о работе депутатов. Охват аудитории телеканала должен быть не менее 1 млн 200 тыс. жителей Пермского края. В 2019 году с ВГТРК уже было заключено два контракта с идентичным видом работ, один — на сумму 4 млн 999,2 тыс. рублей, второй — на сумму 5 млн 400 рублей.