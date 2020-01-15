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Posted 15 января 2020, 05:35

Published 15 января 2020, 05:35

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Депутатов заксобрания снова будут пиарить в телеэфире России-1

Депутатов заксобрания снова будут пиарить в телеэфире России-1

15 января 2020, 05:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Единственным участником аукциона на информирование населения о деятельности депутатов регионального парламента стала пермская ВГТРК.

Законодательное собрание Пермского края подвело итоги аукиона на оказание услуг по информированию населения Пермского края о своей деятельности в СМИ посредством телевизионного вещания. Он был признан несостоявшимся, поскольку заявился единственный участник — ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). С ним и будет заключен контракт.

Срок исполнения госконтракта — с момента его заключения до 20 декабря 2020 года. Договор с ВГТРК будет заключен по максимальной цене предложения — за 5 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Пермского края. Согласно техзаданию, телекомпания должна ежемесячно показывать в выпусках новостей регионального значения не менее двух видеоматериалов о работе депутатов. Охват аудитории телеканала должен быть не менее 1 млн 200 тыс. жителей Пермского края. В 2019 году с ВГТРК уже было заключено два контракта с идентичным видом работ, один — на сумму 4 млн 999,2 тыс. рублей, второй — на сумму 5 млн 400 рублей.

В конце января 2020 года заксобрание подведет итоги аукциона на собственный PR в районных газетах. Ранее в системе госзакупок был размещен аукцион на информирование населения о своей деятельности в печатных средств массовой информации муниципальных образований. Срок исполнения договора — с момента его заключения до 15 декабря 2020 года. Максимальная стоимость — 5 млн рублей. В рамках госконтракта редакторы 58 газет должны будут размещать согласованные с заказчиком заметки о работе прикамского заксобрания.

#Общество#Госзакупки
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