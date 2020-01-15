Нам «Семья» всего дороже. Магазин пермской сети оказался самым дорогим в центральном квартале города

Posted 15 января 2020, 05:30
Published 15 января 2020, 05:30
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Эксперимент получился субъективным, но при этом практичным. Субъективность в том, что на закупку отправили мужчину, кроме того автор покупал практически холостяцкий набор продуктов на пару дней. Под «контрольную закупку» попали магазины сетей «Семья», «Магнит у дома» и несетевой маркет «Звезда». Магазины расположены в самом центре Перми на ул. Пушкина на протяжении двух кварталов.
Конечно, контрольная закупка продуктов в исполнении российского мужчины в расцвете сил и лет выглядит довольно странно. Но я себе представил, что мне предстоит провести некоторое время без семьи, и вот когда суп и котлеты закончатся надо будет что-то себе готовить на выходной день. Так появилось суточное меню холостяка: список продуктов, которого мне бы хватило минимум на сутки для приготовления полноценного трехразового (или больше) питания с небольшими усилиями и учитывая, что лук, чеснок, специи и прочие важные мелочи дома уже есть.
Итак завтрак: яйца и консервированные помидоры. Из этого получается отличный вариант ближневосточной яичницы под названием шакшука. Для обеда в мексиканском стиле нужны консервированная фасоль, такая же кукуруза, курица и сардельки (сардельки, кстати, участвуют в завтраке, а полбанки консервированных помидор — в обеде). Для ужина в холостяцком стиле идеально годятся пельмени. Плюс хлеб и молоко.
Нужно отметить три важных момента. Первое, при закупке не использовались скидочные карты, но если подходящий товар значился на витрине с бескарточной скидкой, то его брали. Отметки об акции указаны в таблице. Второе, продукты брал для себя, сходных потребительских качеств. Если была возможность, то и вовсе один и тот же продукт одного и того же производителя, как это получилось с пельменями и молоком. Если такой возможности не было — близкие. Грубо говоря, с уверенностью можно сказать, что выбранные продукты не сильно отличаются друг от друга по вкусовым качествам, совпадают по объему/весу. И третье, автор четко представляет себе тезис «наш магазин рассчитан на другую аудиторию». В данном случае, позиция совершенно потребительская: нужно было купить набор продуктов схожих по вкусу и качеству и определить в каком магазине они дороже. Отмечу, во всех трех магазинах такие схожие (или даже такие же) продукты нашлись. Это конечно может означать, что вкусы у автора «не той аудитории», но вот картина ценовой политики получилась показательная.
Итак в результате закупки «меню холостяка» абсолютным чемпионом по дороговизне оказался магазин сети «Семья» — 1158 рублей 20 копеек за продуктовый набор. На втором месте с небольшим отрывом несетевой маркет «Звезда» (1099 рублей 50 копеек), дешевле всего холостяку в центре оказалось закупаться в «Магните» (767 рублей 10 копеек).
|«Звезда»
|«Магнит у дома»
|«Семья на Пушкина»
|Яйца, категория С0
|70
|61,90
|83,90
|Томаты в собственном соку, банка,720 мл
|97,00
|102,90
|129,90
|Тушка цыпленка-бройлера,1 кг
|162,00
|109,9 (шло под этикеткой «Лучшая цена»)
|149,90
|Красная фасоль , банка
|57,00
|29,30 (акция)
|89,90
|Кукуруза, банка
|64,00
|64,90
|79,90
|Сардельки говяжьи, 1 кг
|362,50
|154,60 (акция)
|349 (усредненно)
|Пельмени «Русские», г. Чайковский, 800 гр
|215,00
|184,00 (акция)
|219,90
|Молоко, 2,5%, 1л, п. Нытва
|54,00
|42,70
|39,90 (акция)
|Хлеб черный, ½ каравая/буханки
|18,00
|16,90
|15,90
|Итого:
|1099,50
|767,10
|1158,20
Первым на пути несчастного автора, согласившегося на суровое испытание в виде посещения сразу трех продуктовых магазинов, оказалась «Звезда». Несетевой маркет формата «у дома» расположен на углу ул. Пушкина и Газеты «Звезда». Тут сразу пришлось внести некоторые коррективы в закупочные планы. Изначально предполагалось, что надо купить курицу не целиком, а какую-то часть: грудку или бедра в соответствующей расфасовке. Но магазину «Звезда» такой подход оказался не близок, в варианте «я бы взял» из всего возможного оказалась только могучая тушка, которую кто-то по ошибке окрестил цыпленком-бройлером по цене 162 рубля за килограмм. Отмечу, ровно такой «цыплодок» того же производителя нашелся в «Магните», только под отметкой «лучшая цена» его продавали за 109,9. В «Семье» курицы оказались такими же мясистыми, но по 149,9. Сардельки приемлемого для автора качества оказались только говяжьи и довольно дорогие. Казалось, что это не станет большой проблемой, выбор в сетях по определению должен быть больше, но как оказалось это несколько затруднило ситуацию с выбором в будущем.
В общем, в вопросах выбора «Звезда» естественным образом проигрывает другим магазинам. Отмечу еще высоковатую цену на нытвенское молоко и наличие яиц только отборной категории. Но при этом в стиле «быстро заскочить и купить необходимое» с минимальными потерями времени — это вариант. Кроме того, что в магазине есть в принципе все необходимое, его главное преимущество по сравнению с сетями — отсутствие очередей на кассе. И вы же знаете, это очень существенное преимущество. Мало какое бытовое занятие вызывает большее раздражение, чем стояние к кассиру. В общем, если вам быстро — то сюда.
Следующий по порядку движения «Магнит у дома». Супермаркет расположен на первом этаже круглой башни на Пушкина, которой застройщики дали имя «Онегин», по видимому руководствуясь неким непонятным нам ассоциативным рядом. Впрочем, «Магнит» здесь совершенно понятный. Главное для меня лично в этой сети магазинов за обилием ценовых акций не забыть смотреть на этикетки внимательно изучая состав и сроки годности продукта. Акций здесь и правда много. И как оказалось, они пришлись на самые затратные продукты из нашего списка. Под снижение цен, причем весьма существенное попали и пельмени, и курица и сардельки. Да, кто-то скажет, мол, если бы не акции, то сумма покупок была бы значительно выше. Это правда, без скидок комплект продуктов вплотную приблизился бы к 1000 рублей, вместо имеющихся 767 рублей. Но по расчетам, «Магнит» все равно остался бы самым экономным вариантом, пусть и не с таким преимуществом. Кроме того, акции — главная фишка сети, позволяющие мириться с недостатками.
«Семья на Пушкина» оказалась последней по списку, первой по дороговизне и противоречивой по выбору товаров. Исключительно выгодное расположение магазина (возле одной из ключевых остановок автобусов в городе) обеспечивает постоянный и большой поток покупателей. Отметим, как подтверждение, что это один из немногих круглосуточных магазинов сети. Что удивило? Только два вида сарделек в продаже. Ни один из них не хотелось брать для себя, да и под заявленные сначала характеристики они не очень подходили. Пришлось усреднить цену килограмма товара, чтобы они хоть как-то попали в таблицу.
Консервированные помидоры оказались только импортными, как и консервированная кукуруза. Направленность сети, конечно, известна, но все равно как-то странно. Отдельно удивил выбор мяса, точнее практически его отсутствие. Хорошо, что в списке изначально не было ни свинины, ни говядины. Яйца показались откровенно дорогими, зато порадовало дешевое молоко. В магазине можно найти продукты, которых вы не найдете в других местах, но в целом он конечно, на субъективный взгляд автора, дороже других, даже с учетом карт покупателя.
Если же резюмировать ситуацию в целом, то получается, что отличия сетей друг от друга и несетвых магазинов, которые очень ярко проявлялись еще несколько лет назад, сейчас довольно сильно нивелировались. Кризис, падение доходов и политика продовольственного импортозамещения конечно повлияли и на цены и на разнообразие товаров и производителей. И конечно подровняли качество. Некоторые продукты из нашего списка мы смогли найти во всех трех магазинах (напомним, формально это очень разные форматы), большую часть в двух. Так что с простой обывательской точки зрения, когда ты ищешь продукты «на каждый день», а не на праздники или для экзотических блюд, ключевым параметром становится цена. И вот здесь-то, как мы видим, определяющим фактором становится возможность сети/магазина гибко подходить к ценовой политике, проводить скидочные акции. Если еще раз посмотреть на нашу таблицу, видно, экономия достигнута именно там, где акции возведены в масштаб политики, иначе ценовые различия были бы минимальны.
Но пока результат такой как есть. «Семья», которая постепенно теряет эксклюзивность в вопросах широты линейки выбора продуктов, остается дорогой. Пусть и в масштабах только одного центрального микрорайона.