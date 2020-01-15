Нам «Семья» всего дороже. Магазин пермской сети оказался самым дорогим в центральном квартале города

Нужно отметить три важных момента. Первое, при закупке не использовались скидочные карты, но если подходящий товар значился на витрине с бескарточной скидкой, то его брали. Отметки об акции указаны в таблице. Второе, продукты брал для себя, сходных потребительских качеств. Если была возможность, то и вовсе один и тот же продукт одного и того же производителя, как это получилось с пельменями и молоком. Если такой возможности не было — близкие. Грубо говоря, с уверенностью можно сказать, что выбранные продукты не сильно отличаются друг от друга по вкусовым качествам, совпадают по объему/весу. И третье, автор четко представляет себе тезис «наш магазин рассчитан на другую аудиторию». В данном случае, позиция совершенно потребительская: нужно было купить набор продуктов схожих по вкусу и качеству и определить в каком магазине они дороже. Отмечу, во всех трех магазинах такие схожие (или даже такие же) продукты нашлись. Это конечно может означать, что вкусы у автора «не той аудитории», но вот картина ценовой политики получилась показательная.