Сроки сдачи нового пермского зоопарка снова перенесли

Сроки окончания строительства зоопарка перенесли на начало 2022 года из-за внесения изменений в проектно-сметную документацию. Это следует из проекта поправок, внесенных губернатором Прикамья Максимом Решетниковым в перечень объектов капстроительства общественной инфраструктуры.