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Posted 15 января 2020, 08:28

Published 15 января 2020, 08:28

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Сроки сдачи нового пермского зоопарка снова перенесли

Сроки сдачи нового пермского зоопарка снова перенесли

15 января 2020, 08:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Решетников
Нарушения при строительстве не позволят сдать зоопарк раньше 2022 года.

Сроки окончания строительства зоопарка перенесли на начало 2022 года из-за внесения изменений в проектно-сметную документацию. Это следует из проекта поправок, внесенных губернатором Прикамья Максимом Решетниковым в перечень объектов капстроительства общественной инфраструктуры.

Кроме того, изменены сроки у еще двух крупных объектов:

  • первый этап здания Пермской художественной галереи сдадут в 2023 году, а не в 2024;
  • начало строительство регионального центра по фигурному катанию перенесли на 2020 год из-за незаключенных контрактов на технологическое присоединение.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров рассказал, что перенос сроков сдачи зоопарка потребовался из-за нарушений, допущенных подрядчиком.

Андрей Колмогоров:— Мы не можем начинать работы по тематизации зоопарка, пока ряд построек находится в ненадлежащем строительном состоянии и они не приняты заказчиком (УКСом) и Инспекцией Госстройнадзора. Работы будут продолжены после приведения их в соответствие.

30 декабря 2019 года инспекция государственного строительного надзора остановила работу на шести вольерах нового зоопарка. На этих объектах были допущены нарушения строительных норм. Подрядчик АО «РЖДСтрой» должен устранить нарушения до 30 марта.

В конце прошлого года задержали руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева и экс-руководителя управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского.

Главная новость по теме:
Строительство нового пермского зоопарка остановили на неопределенный срок
#Недвижимость#Решетников#Зоопарк
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