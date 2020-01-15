Сроки сдачи нового пермского зоопарка снова перенесли

Posted 15 января 2020, 08:28
Published 15 января 2020, 08:28
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Сроки окончания строительства зоопарка перенесли на начало 2022 года из-за внесения изменений в проектно-сметную документацию. Это следует из проекта поправок, внесенных губернатором Прикамья Максимом Решетниковым в перечень объектов капстроительства общественной инфраструктуры.
Кроме того, изменены сроки у еще двух крупных объектов:
Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров рассказал, что перенос сроков сдачи зоопарка потребовался из-за нарушений, допущенных подрядчиком.
30 декабря 2019 года инспекция государственного строительного надзора остановила работу на шести вольерах нового зоопарка. На этих объектах были допущены нарушения строительных норм. Подрядчик АО «РЖДСтрой» должен устранить нарушения до 30 марта.
В конце прошлого года задержали руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева и экс-руководителя управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского.