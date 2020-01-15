Суд отменил штрафы пермскому «Мемориалу» за самовольный захват земли

В течение 10 дней министерство может оспорить решение суда. Сейчас суд рассматривает аналогичную жалобу на выписанный министерством штраф руководителю «Мемориалу» Роберту Латыпову.



Ранее следователи приостановили уголовное дело о незаконной рубке лесов, по которому проходили обыски в квартире руководителя Пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и в офисе правозащитной организации.