properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января 2020, 12:10

Published 15 января 2020, 12:10

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Суд отменил штрафы пермскому «Мемориалу» за самовольный захват земли

Суд отменил штрафы пермскому «Мемориалу» за самовольный захват земли

15 января 2020, 12:10
Фото: Properm.ru.
Сейчас руководитель организации оспаривает аналогичный штраф.

Кудымкарский городской суд отменил штраф 200 тыс. рублей пермскому отделению «Мемориала». Штраф выписало краевое министерство природных ресурсов за самовольное занятие лесных участков. Суд принял решение в пользу общественной организации, так как нарушение не было доказано, сообщает пресс-служба пермской гражданской палаты.

В течение 10 дней министерство может оспорить решение суда. Сейчас суд рассматривает аналогичную жалобу на выписанный министерством штраф руководителю «Мемориалу» Роберту Латыпову.

Ранее следователи приостановили уголовное дело о незаконной рубке лесов, по которому проходили обыски в квартире руководителя Пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и в офисе правозащитной организации.

Главная новость по теме:
Кудымкарский суд отменил штраф пятерым литовцам за «самовольный захват» земли
#Общество#Кудымкар#Мемориал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика