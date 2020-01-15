Суд отменил штрафы пермскому «Мемориалу» за самовольный захват земли

Posted 15 января 2020, 12:10
Published 15 января 2020, 12:10
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Кудымкарский городской суд отменил штраф 200 тыс. рублей пермскому отделению «Мемориала». Штраф выписало краевое министерство природных ресурсов за самовольное занятие лесных участков. Суд принял решение в пользу общественной организации, так как нарушение не было доказано, сообщает пресс-служба пермской гражданской палаты.
В течение 10 дней министерство может оспорить решение суда. Сейчас суд рассматривает аналогичную жалобу на выписанный министерством штраф руководителю «Мемориалу» Роберту Латыпову.
Ранее следователи приостановили уголовное дело о незаконной рубке лесов, по которому проходили обыски в квартире руководителя Пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и в офисе правозащитной организации.