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Posted 15 января 2020, 08:28

Published 15 января 2020, 08:28

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Уголовное дело о ремонте в администрации губернатора Прикамья отправлено на доследование

Уголовное дело о ремонте в администрации губернатора Прикамья отправлено на доследование

15 января 2020, 08:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Подрядная компания ООО «РОСМАШ» пожаловалась на отказ в возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело о не оплаченном ремонте коридора на втором этаже здания администрации губернатора в Перми на ул. Куйбышева, 14 может быть заново расследовано. Переписку ООО «РОСМАШ» и прокуратуры Пермского края сегодня опубликовал ТГ-канал «Камский ёрш». В ней говорится, что предприниматели не согласны с прекращением уголовного дела, поскольку ущерб от неоплаты ремонта считают значительным. Директор подрядной организации Денис Луков в телефонном разговоре подтвердил Properm.ru наличие переписки.

Весной 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя аппарата правительства Пермского края Елены Лопаевой и иных неустановленных лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями. 1 апреля «Лента.ру» со ссылкой на собственный источник сообщила, причиной стали нарушения, допущенные при ремонте коридора в здании краевой администрации: для проведения работ был выбран подрядчик без проведения конкурсных процедур, который выполнил необходимые работы и получил аванс в размере 2 млн рублей. Общая стоимость работ составила более 8 млн рублей, однако получить всю сумму подрядчику помешало обращение в надзорные органы с жалобой на проведение работ без конкурса. Подрядчику было отказано в выплатах, кроме того, его попросили вернуть аванс. После этого подрядчик обратился с заявлением в правоохранительные органы.

После поступления заявления руководства компании «РОСМАШ» в правоохранительные органы действия чиновников были квалифицированы по ч.2 ст. 165 УК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). 28 октября 2019 года следствие сообщило о прекращении уголовного дела, после чего предприниматели вновь обратились в прокуратуру. В надзорном органе жалобу ООО «РОСМАШ» сочли обоснованной и было начато дополнительное расследование.

Редакция Properm.ru обратилась в пресс-службу прокуратуры и следственного управления с просьбой официально подтвердить или опровергнуть подлинность переписки. Косвенно в силовых структурах наличие уголовного дела подтверждают.

#Общество#Кругом обман
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