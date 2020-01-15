Уголовное дело о ремонте в администрации губернатора Прикамья отправлено на доследование

Весной 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя аппарата правительства Пермского края Елены Лопаевой и иных неустановленных лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями. 1 апреля «Лента.ру» со ссылкой на собственный источник сообщила, причиной стали нарушения, допущенные при ремонте коридора в здании краевой администрации: для проведения работ был выбран подрядчик без проведения конкурсных процедур, который выполнил необходимые работы и получил аванс в размере 2 млн рублей. Общая стоимость работ составила более 8 млн рублей, однако получить всю сумму подрядчику помешало обращение в надзорные органы с жалобой на проведение работ без конкурса. Подрядчику было отказано в выплатах, кроме того, его попросили вернуть аванс. После этого подрядчик обратился с заявлением в правоохранительные органы.