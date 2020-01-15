«Уралтрансмаш» вновь оспаривает поставку в Пермь «Льва» и «Львят»

Posted 15 января 2020, 10:17
Published 15 января 2020, 10:17
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск екатеринбургского предприятия «Уралтрансмаш» о признании недействительными аукциона и контракта на поставку в Пермь девяти трамваев. Ответчиками выступают муниципальный департамент имущественных отношений и ООО «ПК «Транспортные системы». Иск поступил в арбитраж 9 декабря 2019 года. При подаче заявления АО «Уралтрансмаш» ходатайствовал об обеспечительных мерах в виде приостановления исполнения контракта на поставку в Пермь девяти трамваев — одного «Льва» и восьми «Львят».
Одновременно с этим екатеринбургский производитель трамваев направил в арбитражный суд иск к Пермскому УФАС. В ноябре 2019 года антимонопольное ведомство не нашло оснований для удовлетворения жалобы АО «Уралтрансмаш» на итоги конкурса поставки девяти трамваев для МУП «Пермгорэлектротранс». Заседание по первому иску назначено на 11 февраля, по второму — на 12 февраля.
В 2019 году акционерное общество заявляло что под требования технического задания подходят только трамваи производителя ООО «ПК «Транспортные системы». Кроме того, заявитель указывал, что не может принять участие в закупке, так как не производит трехсекционный трамвай и не может купить его у других лиц. Также АО «Уралтрансмаш» утверждало, что в документах аукциона содержатся противоречия. В ней сказано, что к поставке допускаются и новые вагоны, произведенные не ранее 2019 года, и старые, 2018 года выпуска, если они не были в коммерческой эксплуатации. Проверка антимонопольщиков показала, что заявитель мог купить трехсекционный трамвай у ООО «Штадлер Минск», чтобы принять участие в аукционе. Также УФАС не нашло противоречий в документах закупки. У заявителя была возможность принять участие в аукционе.
В октябре 2019 года администрация Перми объявила аукцион на поставку девяти новых трамваев на сумму более 460 млн рублей. Всего планируется покупка восьми односекционных вагонов и одного трехсекционного. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Технику необходимо поставить до мая 2020 года.
Уже в начале эксплуатации новых низкопольных трамваев появились проблемы. 27 декабря, инспекторы ГИБДД Перми сняли с линии новый трехсекционный трамвай «Лев», работающий на маршруте №11. Использовать общественный транспорт запретили из-за неработающих габаритов. Машинисту пришлось высадить всех пассажиров на остановке «м/р Висим», а затем отправиться в депо Балатово. Позднее производитель восстановил работоспособность трамвая и он вышел на маршрут.