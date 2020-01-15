«Уралтрансмаш» вновь оспаривает поставку в Пермь «Льва» и «Львят»

В 2019 году акционерное общество заявляло что под требования технического задания подходят только трамваи производителя ООО «ПК «Транспортные системы». Кроме того, заявитель указывал, что не может принять участие в закупке, так как не производит трехсекционный трамвай и не может купить его у других лиц. Также АО «Уралтрансмаш» утверждало, что в документах аукциона содержатся противоречия. В ней сказано, что к поставке допускаются и новые вагоны, произведенные не ранее 2019 года, и старые, 2018 года выпуска, если они не были в коммерческой эксплуатации. Проверка антимонопольщиков показала, что заявитель мог купить трехсекционный трамвай у ООО «Штадлер Минск», чтобы принять участие в аукционе. Также УФАС не нашло противоречий в документах закупки. У заявителя была возможность принять участие в аукционе.