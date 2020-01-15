Владелец автобуса, врезавшегося в стену на Гайве, останется в СИЗО

Павел Дробинин, которому принадлежал автобус №53, был задержан и отправлен в СИЗО после трагического происшествия с врезавшимся в стену автобусом. Тогда пострадали 35 человек. Одна пассажирка погибла на месте, вторая — в больнице. Дробинину могут предъявить окончательное обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).