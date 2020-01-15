Владелец автобуса, врезавшегося в стену на Гайве, останется в СИЗО

Posted 15 января 2020, 03:31
Published 15 января 2020, 03:31
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Перми суд оставил под стражей индивидуального предпринимателя Павла Дробинина до 17 февраля. Ходатайство следователя о продлении срока содержания в СИЗО было удовлетворено еще в декабре, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Павел Дробинин, которому принадлежал автобус №53, был задержан и отправлен в СИЗО после трагического происшествия с врезавшимся в стену автобусом. Тогда пострадали 35 человек. Одна пассажирка погибла на месте, вторая — в больнице. Дробинину могут предъявить окончательное обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Собеседники издания сообщают, что у автобуса отказало рулевое управление из-за неисправности. Водитель сам не мог обнаружить поломку. Для этого нужно было отправить автобус на эстакаду и осмотреть его вместе с механиком.