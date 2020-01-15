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Posted 15 января 2020, 03:31

Published 15 января 2020, 03:31

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Владелец автобуса, врезавшегося в стену на Гайве, останется в СИЗО

Владелец автобуса, врезавшегося в стену на Гайве, останется в СИЗО

15 января 2020, 03:31
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
14 декабря кончался срок прибывания предпринимателя под стражей, но его продлили.

В Перми суд оставил под стражей индивидуального предпринимателя Павла Дробинина до 17 февраля. Ходатайство следователя о продлении срока содержания в СИЗО было удовлетворено еще в декабре, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Павел Дробинин, которому принадлежал автобус №53, был задержан и отправлен в СИЗО после трагического происшествия с врезавшимся в стену автобусом. Тогда пострадали 35 человек. Одна пассажирка погибла на месте, вторая — в больнице. Дробинину могут предъявить окончательное обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Собеседники издания сообщают, что у автобуса отказало рулевое управление из-за неисправности. Водитель сам не мог обнаружить поломку. Для этого нужно было отправить автобус на эстакаду и осмотреть его вместе с механиком.

#Общество#Пермская езда#Гайва
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