Известные экспонаты коллекции пермской галереи отправятся на реставрацию

Пермская государственная художественная галерея ищет подрядчика для реставрации экспонатов коллекции. На сайте госзакупок размещено пять конкурсов на поиск подрядчиков для приведения в порядок 24 единиц хранения. Начальная стоимость проведения работ по всем лотам составляет 9 млн 869 тыс. рублей. Такую закупку музей проводит впервые, итоги тендеров будут подведены 22–23 января 2020 года.