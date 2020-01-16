Известные экспонаты коллекции пермской галереи отправятся на реставрацию

Posted 16 января 2020, 06:57
Published 16 января 2020, 06:57
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Пермская государственная художественная галерея ищет подрядчика для реставрации экспонатов коллекции. На сайте госзакупок размещено пять конкурсов на поиск подрядчиков для приведения в порядок 24 единиц хранения. Начальная стоимость проведения работ по всем лотам составляет 9 млн 869 тыс. рублей. Такую закупку музей проводит впервые, итоги тендеров будут подведены 22–23 января 2020 года.
Самые известные из работ, которые галерея отправляет на реставрацию — пять экспонатов коллекции деревянной скульптуры. Это «Распятие» и два «Ангела с трубой» работы неизвестных мастеров XVIII века, «Богоматерь» и «Иоанн Богослов» работы XIX века.
Самый дорогой контракт будет заключен на реставрацию шести живописных работ из коллекции музея, его начальная стоимость — 2 млн 900 тыс. рублей. Среди прочих будут отреставрированы портрет работы Владимира Боровиковского, «Привал комедиантов» кисти неизвестно художника XVII века.
Обновлению также подвергнутся такие раритеты как икона «Благоразумный разбойник Рах» XVII века, икона «Иоанн Предтеча» второй половины XVI века, картина известного итальянского художника XVII-XVIII веков Джованни Паоло Панини «Крещение римлян апостолом Петром» и два полотна голландских мастеров XVI-XVII веков, карандашный набросок Василия Верещагина «Моление святой Анны — матери святого пророка Самуила» XIX века.