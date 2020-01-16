«РЖДстрой» хочет взыскать неустойку по договору строительства зоопарка в Перми

При заключени генерального контракта с УКС Пермского края на строительство первой очереди зверинца в Перми АО «РЖДстрой» нанял субподрядчика — краснодарскую компанию «СТУЗ». Который фактически взял на себя все обязательства по госконтракту — от составления проектно-сметной документации до всех строительно-монтажных работ. Размер госконтракта с АО «РЖДстрой» составил 1 млрд 833 млн рублей, субконтракта с фирмой «СТУЗ» — 1 млрд 704 млн 690 тыс. рублей. Фактическая выгода дочерней компании АО «РЖД» при заключении госконтракта на строительство первой очереди составила 129 млн рублей.