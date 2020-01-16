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Posted 16 января 2020, 11:20

Published 16 января 2020, 11:20

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

«РЖДстрой» хочет взыскать неустойку по договору строительства зоопарка в Перми

«РЖДстрой» хочет взыскать неустойку по договору строительства зоопарка в Перми

16 января 2020, 11:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Зоопарк
Арбитражный суд Москвы начнет рассматривать спор между строителями пермского зоопарка в феврале.

Подрядчик строительства пермского зоопарка АО «РЖДстрой» взыскивает со своего субподрядчика — ООО «Фирма «СТУЗ» 660 млн 317 тыс. рублей необоснованного обогащения. В том числе, 587 млн. 373 тыс. рублей — сумму, на которую субподрядчик не выполнил никаких работ. Заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 25 февраля 2020 года.

При заключени генерального контракта с УКС Пермского края на строительство первой очереди зверинца в Перми АО «РЖДстрой» нанял субподрядчика — краснодарскую компанию «СТУЗ». Который фактически взял на себя все обязательства по госконтракту — от составления проектно-сметной документации до всех строительно-монтажных работ. Размер госконтракта с АО «РЖДстрой» составил 1 млрд 833 млн рублей, субконтракта с фирмой «СТУЗ» — 1 млрд 704 млн 690 тыс. рублей. Фактическая выгода дочерней компании АО «РЖД» при заключении госконтракта на строительство первой очереди составила 129 млн рублей.

В декабре 2019 года УКС Пермского края расторг договор строительства первой очереди зоопарка с АО «РЖДстрой» и сейчас взыскивает в суде неустойку, равную стоимости невыполненных работ по договору субподряда с ООО «Фирма «СТУЗ» — 587 млн. 373 тыс. рублей. «РЖДстрой» фактически получил из бюджета Пермского края по этому контракту 1 млрд 550 млн 575 тыс. рублей.

В начале 2020 года ООО «Транс-регион», субподрядчик второго уровня, начал процедуру банкротства ООО «Фирма «СТУЗ» — субподрядчика по строительству пермского зоопарка, сумма взыскания — 9,1 млн рублей.

13 января 2020 года строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок. Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска краевого управления капитального строительства (УКС) к московскому АО «РЖДстрой». Убытки и неустойку при строительстве нового зоопарка в Перми управление оценило в 1 млрд 64 млн рублей. Бывшего руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева задержали в конце прошлого года. Это произошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения 130 млн рублей. Также был арестован начальник управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский.

#Общество#Зоопарк
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