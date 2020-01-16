В 2019 году пермяки предпочитали летать в Турцию, Грузию и Китай

Аэропорт «Пермь» в 2019 году обслужил свыше 1 млн 647 тыс. пассажиров, это на 100 тыс. человек или на 8,4% больше, чем годом ранее. На международных воздушных линиях пассажиропоток вырос на 26,7% и составил более 317 тыс. пассажиров. На внутренних авиалиниях за 2019 год аэропорт Большое Савино обслужил 1 млн 329 тыс. пассажиров, что на 4,8% больше показателя прошлого года.