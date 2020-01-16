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Posted 16 января 2020, 09:40

Published 16 января 2020, 09:40

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В 2019 году пермяки предпочитали летать в Турцию, Грузию и Китай

В 2019 году пермяки предпочитали летать в Турцию, Грузию и Китай

16 января 2020, 09:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Общий объем пассажиропотока на межународных рейсах вырос почти на 27%.

Аэропорт «Пермь» в 2019 году обслужил свыше 1 млн 647 тыс. пассажиров, это на 100 тыс. человек или на 8,4% больше, чем годом ранее. На международных воздушных линиях пассажиропоток вырос на 26,7% и составил более 317 тыс. пассажиров. На внутренних авиалиниях за 2019 год аэропорт Большое Савино обслужил 1 млн 329 тыс. пассажиров, что на 4,8% больше показателя прошлого года.

Больше всего за границу России из Перми летают в Анталью (Турция), Тбилиси (Грузия), Санью (Китай), а также в Прагу (Чехия). Субсидирование рейса в Прагу обошлось бюджету Пермского края в 44 млн рублей.

Ряд внутренних рейсов субсидировались из регионального или федерального бюджетов, это перелеты в Калининград, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Нижневартовск, Самара, Ноябрьск, Салехард, Новый Уренгой, а также Сургут.

#Общество#Аэропорт#Путешествия
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