В Перми на мать с ребенком сошел снег с крыши

Posted 16 января 2020, 12:51
Published 16 января 2020, 12:51
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
Сегодня, 16 января, около 17:30 в Индустриальном районе снег сошел с крыши на мать с ребенком. Прокурор района выехал в больницу к пострадавшим. Properm.ru подтвердили информацию в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Ведомство начало проверку по данному факту.
Как сообщили в администрации Индустриального района, с крыши дома по адресу: шоссе Космонавтов,166, на женщину с ребенком сошёл снег. Ребёнок не пострадал, женщина доставлена в ГКБ №4.
Многоквартирный дом обслуживает ТСЖ. Проводится проверка по факту схода снега. В министерстве здравоохранения Пермского края пообещали прокомментировать ситуацию позже.