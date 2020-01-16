В Перми на мать с ребенком сошел снег с крыши

Сегодня, 16 января, около 17:30 в Индустриальном районе снег сошел с крыши на мать с ребенком. Прокурор района выехал в больницу к пострадавшим. Properm.ru подтвердили информацию в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Ведомство начало проверку по данному факту.