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Posted 16 января 2020, 12:51

Published 16 января 2020, 12:51

Modified 24 декабря 2024, 18:40

Updated 24 декабря 2024, 18:40

В Перми на мать с ребенком сошел снег с крыши

В Перми на мать с ребенком сошел снег с крыши

16 января 2020, 12:51
Фото: Properm.ru.
Прокуратура начала проверку после происшествия.

Сегодня, 16 января, около 17:30 в Индустриальном районе снег сошел с крыши на мать с ребенком. Прокурор района выехал в больницу к пострадавшим. Properm.ru подтвердили информацию в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Ведомство начало проверку по данному факту.

Как сообщили в администрации Индустриального района, с крыши дома по адресу: шоссе Космонавтов,166, на женщину с ребенком сошёл снег. Ребёнок не пострадал, женщина доставлена в ГКБ №4.

Многоквартирный дом обслуживает ТСЖ. Проводится проверка по факту схода снега. В министерстве здравоохранения Пермского края пообещали прокомментировать ситуацию позже.

#Общество#Прокуратура
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