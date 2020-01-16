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Posted 16 января 2020, 12:09

Published 16 января 2020, 12:09

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Перми СК начал проверку после нападения на сотрудников скорой помощи

В Перми СК начал проверку после нападения на сотрудников скорой помощи

16 января 2020, 12:09
Фото: Properm.ru.
На врачей напали в начале января.

Следователи Дзержинского района Перми начали процессуальную проверку из-за незаконного удержания в квартире врача скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи выяснили, что в начале января 2020 года медики приехали по вызову к одному иж жителей города. В квартире пациента возник конфликт, к которому подключился его сын. В результате медики получили телесные повреждения. Один из сотрудников скорой смог покинуть квартиру, второго удержавали в квартире до приезда полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Происшествия
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