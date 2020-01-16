В Перми СК начал проверку после нападения на сотрудников скорой помощи

Следователи выяснили, что в начале января 2020 года медики приехали по вызову к одному иж жителей города. В квартире пациента возник конфликт, к которому подключился его сын. В результате медики получили телесные повреждения. Один из сотрудников скорой смог покинуть квартиру, второго удержавали в квартире до приезда полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.