Владимир Путин готовит «транзит власти»? Или о чем говорил президент в послании, которое все обсуждают

И мировой опыт, и наш опыт функционирования экономики в условиях санкций, убедительно доказывают, что в при закрытой экономике и несовершенной судебной системе страны, ее надежды на лидерство в этом секторе бесперспективны. Между тем, намерение отказаться, при определенных условиях, от выполнения требований международного законодательства, договоров и решений международных органов на территории России, является еще одним широким шагом к самоизоляции, реальной угрозой дальнейшего ухудшения нашего инвестиционного климата. Что предлагается взамен для повышения конкурентоспособности российской экономики? Призыв к совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и борьбе с превышением силовыми структурами своих полномочий по отношению к бизнесу. Как говорили в Одессе: это «две большие разницы».