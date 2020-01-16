Владимир Путин готовит «транзит власти»? Или о чем говорил президент в послании, которое все обсуждают

Posted 16 января 2020, 07:36
Published 16 января 2020, 07:36
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Мое восприятие послания Президента Владимира Путина делится на две группы: «очевидности» и вопросы. Начнем с «очевидностей».
Не считая принципиальным периодически возникающий вопрос, может ли одно и то же лицо занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд, Владимир Путин однозначно заявляет, что согласен с противниками такого подхода. Что означает: этот президентский срок для него — последний.
Нет сомнений, что он удовлетворен состоянием российских финансов, «устойчивым макроэкономическим фундаментом», уровнем обороноспособности страны. На основании этой позитивной базы задается высокая планка на будущее:
В то же время Президент видит необходимость «решения масштабных социальных, экономических, технологических задач», чувствует «запрос на перемены».
В Послании приводится четкая характеристика внутриполитической и внешнеполитической конструкций Российского государства, которые Владимир Путин создает 20 лет:
Не сомневаясь в правильности этих «чертежей», Владимир Путин считает, что их воплощение «в металле» не свободно от недостатков. По этой причине в Послании присутствует жесткое требование «нового качества государственного управления, работы Правительства, всех уровней власти».
Ряд предложений Послания вызывает, как минимум, два принципиальных вопроса.
Первый, наверное, самый актуальный: означает ли косвенный отказ Владимира Путина от будущего президентства и его призыв к переменам, что он больше не претендует на роль первого лица России, на «транзит власти»?
Я этого не увидел. Да, он показал, что видит существенные недостатки в управления государством, но даже не намекнул, что собирается перепоручить кому-то их искоренение, покинуть капитанский мостик корабля «Российская Федерация». Не случайно на этом фоне спорные, но интересные предложения по утверждению кандидатуры Председателя Правительства, всех его заместителей и федеральных министров Государственной Думой, участие Совета Федерации в назначении силовиков и прокуроров, в отрешении от должности судей Конституционного и Верховного Судов, повышение статуса Госсовета, многими аналитиками рассматриваются, прежде всего, как средства предстоящего «транзита власти».
Правдоподобие такой версии особенно наглядно просматривается в предложении не допускать в кандидаты на пост президента лиц, постоянно проживающих на территории России менее 25 лет, имеющих когда-нибудь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.
В заключении этой темы: с учетом четырех пятилеток пребывания Владимира Путина на Олимпе власти, нельзя не оценить его чувства юмора при включении в число приоритетных задач государственной политики «обеспечение сменяемости тех, кто находится у власти».
Справедливо, что, изложение путей решения многочисленных проблем социального развития (социальный контракт повышения качества жизни, решение демографических проблем, детские школы искусств, классные руководители, фельдшерско-акушерские пункты, ординатура, качество лекарственных препаратов…), президент завершил напоминанием: все это потребует структурных изменений национальной экономики, увеличения её эффективности.
В связи с этим появляется еще один принципиальный вопрос: как он намеревается преодолеть противоречие между такими экономическими категориями, как «международное разделение труда», «единое экономическое пространство» — с одной стороны, и «самоизоляция страны» — с другой.
И мировой опыт, и наш опыт функционирования экономики в условиях санкций, убедительно доказывают, что в при закрытой экономике и несовершенной судебной системе страны, ее надежды на лидерство в этом секторе бесперспективны. Между тем, намерение отказаться, при определенных условиях, от выполнения требований международного законодательства, договоров и решений международных органов на территории России, является еще одним широким шагом к самоизоляции, реальной угрозой дальнейшего ухудшения нашего инвестиционного климата. Что предлагается взамен для повышения конкурентоспособности российской экономики? Призыв к совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и борьбе с превышением силовыми структурами своих полномочий по отношению к бизнесу. Как говорили в Одессе: это «две большие разницы».