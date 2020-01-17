На маршрут №51 в Перми выйдет новый перевозчик

Posted 17 января 2020, 04:59
Published 17 января 2020, 04:59
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Обслуживанием автобусного маршрута №51 «Станция Пермь I» — «ЦУМ» займется ООО «Авто-Тех». Компания стала единственным участником аукциона, и за свои услуги получит 9,8 млн рублей.
Протяженность маршрута составляет 3,8 км. Перевозчик должен выпускать на линию десять автобусов. Контракт будет действовать с 1 марта по 31 мая. Ранее на этом маршруте работал МУП «Пермгорэлектротранс».
Информация о расписании автобусов будет размещена на табло на остановочных пунктах и на сайте МКУ «Гортранс». Перечень остановок появится на информационных стендах у здания станции «Пермь-1».