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Posted 17 января 2020, 04:59

Published 17 января 2020, 04:59

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

На маршрут №51 в Перми выйдет новый перевозчик

На маршрут №51 в Перми выйдет новый перевозчик

17 января 2020, 04:59
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Обслуживанием фирма будет заниматься до конца мая 2020 года.

Обслуживанием автобусного маршрута №51 «Станция Пермь I» — «ЦУМ» займется ООО «Авто-Тех». Компания стала единственным участником аукциона, и за свои услуги получит 9,8 млн рублей.

Протяженность маршрута составляет 3,8 км. Перевозчик должен выпускать на линию десять автобусов. Контракт будет действовать с 1 марта по 31 мая. Ранее на этом маршруте работал МУП «Пермгорэлектротранс».

Информация о расписании автобусов будет размещена на табло на остановочных пунктах и на сайте МКУ «Гортранс». Перечень остановок появится на информационных стендах у здания станции «Пермь-1».

#Общество#Пермская езда
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