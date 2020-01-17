На трассе Тюмень–Омск легковушку раздавили два грузовика

Posted 17 января 2020, 10:52
Published 17 января 2020, 10:52
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Сегодня, 17 января, на трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. Как сообщает портал nashgorod.ru со ссылкой на ГИБДД «Лада Калина» столкнулся с двумя грузовиками.
Известно, что женщина за рулем «Лады» вразалась в «Газель» после чего машину отбросило под грузовик «Хино». Фура в последствии вылетела в кювет, отечественный грузовик оказался разбит. Женщина от полученных травм погибла на месте.