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Posted 17 января 2020, 10:52

Published 17 января 2020, 10:52

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

На трассе Тюмень–Омск легковушку раздавили два грузовика

На трассе Тюмень–Омск легковушку раздавили два грузовика

17 января 2020, 10:52
Фото: Properm.ru.
Водитель «Лады» погибла на месте.

Сегодня, 17 января, на трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. Как сообщает портал nashgorod.ru со ссылкой на ГИБДД «Лада Калина» столкнулся с двумя грузовиками.

Известно, что женщина за рулем «Лады» вразалась в «Газель» после чего машину отбросило под грузовик «Хино». Фура в последствии вылетела в кювет, отечественный грузовик оказался разбит. Женщина от полученных травм погибла на месте.

#Происшествия
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