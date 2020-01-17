Оттепель в Пермском крае сменится похолоданием до -25°С

При этом похолодание все таки стоит ждать. В третьей декаде января вероятна неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры от морозов -20…-25° (более вероятных на севере региона), но за морозами все равно может прийти оттепель. Средняя температура останется значительно выше нормы (прогнозируемая аномалия 3–5°). В результате январь 2020 года в Пермском крае может оказаться вторым по средней температуре за весь период наблюдений (после 2007 года).