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Posted 17 января 2020, 03:03

Published 17 января 2020, 03:03

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Оттепель в Пермском крае сменится похолоданием до -25°С

Оттепель в Пермском крае сменится похолоданием до -25°С

17 января 2020, 03:03
Фото: Properm.ru.
Нынешний январь может стать вторым по средней температуре за весь период наблюдений.

В Пермском крае за период с 1 по 15 января наблюдается аномальное тепло. Количество осадков за первую половину месяца превышает норму, но незначительно. По прогнозам синоптиков, пик волны тепла ожидается в период 16–20 января.

При этом похолодание все таки стоит ждать. В третьей декаде января вероятна неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры от морозов -20…-25° (более вероятных на севере региона), но за морозами все равно может прийти оттепель. Средняя температура останется значительно выше нормы (прогнозируемая аномалия 3–5°). В результате январь 2020 года в Пермском крае может оказаться вторым по средней температуре за весь период наблюдений (после 2007 года).

#Общество
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