Оттепель в Пермском крае сменится похолоданием до -25°С

Posted 17 января 2020, 03:03
Published 17 января 2020, 03:03
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Пермском крае за период с 1 по 15 января наблюдается аномальное тепло. Количество осадков за первую половину месяца превышает норму, но незначительно. По прогнозам синоптиков, пик волны тепла ожидается в период 16–20 января.
При этом похолодание все таки стоит ждать. В третьей декаде января вероятна неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры от морозов -20…-25° (более вероятных на севере региона), но за морозами все равно может прийти оттепель. Средняя температура останется значительно выше нормы (прогнозируемая аномалия 3–5°). В результате январь 2020 года в Пермском крае может оказаться вторым по средней температуре за весь период наблюдений (после 2007 года).