Пермский край снова купит машины скорой помощи у местного дилера

Posted 17 января 2020, 06:34
Published 17 января 2020, 06:34
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Автомобили скорой помощи в Пермский край вновь пригонит местное ООО «ГрузАвтоИмпорт». Накануне, 16 января 2020 года, в системе госзакупок появились итоги отбора поставщика 31 кареты скорой помощи. К аукциону были допущены три участника, реально сыграли две заявки — нижегородского ООО «Профавто» и пермского ООО «ГрузАвтоИмпорт». Пермский дилер заявил цену в 63 млн 630 тыс. рублей, это на 319,9 тыс. рублей меньше предложения второго участника торгов.
ООО «ГрузАвтоИмпорт» зарегистрирован в Перми в 2012 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей, учредитель и директор — Александр Волегов. Выручка компании за 2018 год составила 843 млн рублей. Автодиллер с момента регистрации являлся поставщиком по 150 госконтрактам на поставку и обслуживание автомобилей на сумму 377 млн 295,9 тыс. рублей. Среди заказчиков компании — министерства образования, имущества, природы Пермского края, ГУФСИН, ГУ МВД и другие ведомства.
30 декабря 2019 года Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило аукцион на поставку 27 машин скорой медицинской помощи и четырех реанимобилей для нужд больниц районов Прикамья. Поставщик должен доставить автомобили в ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» по адресам ул. Попова, 54 и ул. Лебедева, 20. Контракт будет оплачен за счет средств бюджета Пермского края на 2020 год. Начальная (максимальная) стоимость закупки составляла 63 млн 950 тыс. рублей.
В ноябре 2019 года регион уже приобретал 33 автомобиля скорой помощи. Тогда контракт был также заключен с ООО «ГрузАвтоИмпорт» за 67 млн 908 тыс. при начальной цене аукциона 68 млн 250 тыс. рублей. Вторым участником аукциона также было ООО «ПрофАвто» из Нижнего Новгорода, предложившее поставить машины скорой за 68 млн 249 тыс. рублей.