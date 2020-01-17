Пермский край снова купит машины скорой помощи у местного дилера

ООО «ГрузАвтоИмпорт» зарегистрирован в Перми в 2012 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей, учредитель и директор — Александр Волегов. Выручка компании за 2018 год составила 843 млн рублей. Автодиллер с момента регистрации являлся поставщиком по 150 госконтрактам на поставку и обслуживание автомобилей на сумму 377 млн 295,9 тыс. рублей. Среди заказчиков компании — министерства образования, имущества, природы Пермского края, ГУФСИН, ГУ МВД и другие ведомства.